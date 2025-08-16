El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cielo, completamente naranja en Avilés. A. L. J.

Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región

El humo de los 16 incendios forestales hace que el cielo de toda la región adquiera tonalidades grisáceas y anaranjadas

P. Á.

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:43

La lucha incesante contra los 16 incendios forestales que han asolado a Asturias a lo largo de este sábado ha teñido el cielo de naranja y de gris a cientos de kilómetros. Avilés, Oviedo, Gijón... muchos son los municipios que han visto cómo a partir de las 19 horas el firmamento adquiría unas tonalidades que, por fortuna, muy pocas veces aparecen. Una imagen que puede llegar a parecer asombrosa, pero si se tiene en cuenta el motivo que lo ha provocado, pone los pelos de punta.

Gijón Arnaldo García
Somiedo Arnaldo García
Oviedo A. A.
Avilés A. L. J.

El humo que desprenden los numerosos focos, algunos de grandes dimensiones, hace que la luz se disperse de forma diferente y provoca que el cielo adquiera esas tonalidades.

Por desgracia, no es la primera vez que se da este fenómeno en Asturias, que el 16 de octubre de 2017 vio cómo el amanecer se retrasaba a causa de los 35 incendios forestales que en esos días quemaron Asturias.

