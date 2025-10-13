Esto es lo que gastan las familias asturianas por cada estudiante

Olga Esteban Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 15:17 Comenta Compartir

Tener hijos estudiando, sea cual sea su edad, supone un desembolso. Mayor o menor según el nivel educativo en el que esté, pero un gasto al fin y al cabo. Matrículas, transporte, material, comedor, apoyo para el estudio... Todo suma, por más que las administraciones destinen importantes partidas a las becas. En Asturias el gasto medio por estudiante en cada hogar es de 1.803 euros al año, según las últimas cifras publicadas por el INE en su reciente 'Encuesta de gasto de los hogares en educación' y que recoge las estadísticas correspondientes al curso 2023-2024. La cifra de gasto en Asturias es menor a la media del país, que alcanza los 2.056 euros por estudiante.

El gasto es diferente, claro está, según la etapa educativa en la que se encuentre el estudiante. Así, los alumnos de Primaria asturianos suponen para la familia un gasto medio de 1.545 euros, frente a los 1.936 de los de Secundaria y los 2.615 de los universitarios. Hay diferencias también (aunque solo están detalladas a nivel nacional, no por comunidad) en cuanto al tipo de centro: los gastos difieren mucho entre un colegio público y uno privado. En España, donde recordemos que el gasto medio es de 2.056 euros por alumno, uno de un centro público gasta 837; de un concertado, 1.604 y de un privado, 6.352.

Dentro del desembolso, la estadística diferencia dos capítulos. Por un lado, el de servicios educativos y, por el otro, el de bienes. Es el primero el más importante: de los 1.803 euros gastados, 1.288 corresponden a servicios. ¿Qué incluye este capítulo? Pues principalmente matrícula y clases lectivas, que suponen aproximadamente un 50,4% del gasto, seguido del comedor, con un 14,6% y otros servicios complementarios, un 11,5%, que incluye el transporte y alojamiento, por ejemplo.

Los servicios educativos incluyen también las extraescolares, actividades que suponen un importante presupuesto familiar, así como las clases de apoyo o refuerzo (esto es, profesores particulares o academias).

El resto del gasto anual por estudiante es en los denominados 'bienes adquiridos con finalidad educativa', que para los hogares asturianos sumaron 515 euros (en España el gasto medio es superior, con 683). En cuanto a los tipos de bienes, el mayor gasto corresponde a productos informáticos. Tablets, ordenadores, chrombooks... suponen un importante desembolso para las familias, cada vez a más temprana edad. Hay que recordar que hay centros en los que ya en Primaria los alumnos estudian con un dispositivo individual que financian las familias. Este ha sido un tema ampliamente debatido en Asturias en los últimos meses.

Al margen de eso, los bienes adquiridos incluyen también los libros de texto y de ayuda al estudio; uniformes, calzado y otros complementos, así como artículos de papelería y fotocopias, por ejemplo.

En total, teniendo en cuenta que el INE calcula que ese curso había 196.776 estudiantes en Asturias, el gasto educativo total de los hogares en la comunidad ascendió a 354,7 millones de euros.

Un 25% más

No existen datos de la evolución por comunidades del gasto en los hogares, pero sí lo hay de la media del país: se ha incrementado un 25% en cuatro años. En el curso 2019-2020, una familia española gastaba de media 1.649 euros por cada estudiante, frente a los 2.056 de la última estadística. Teniendo en cuenta que las últimas cifras del INE se refieren al curso 2023-2024 es lógico pensar que en este 25-26 el desembolso será aún mayor.

De hecho, en su informe anual, la OCU ha situado este año el gasto para el curso en 2.390 euros de media, una cifra que suma desde la matrícula, el uniforme, los libros de texto, el material escolar o el material informático, que se desembolsan al inicio del curso, además de aquellos gastos mensuales como , por ejemplo y gastos mensuales como la cuota escolar en los casos en los que haya, el comedor (y a veces el desayuno o el servicio de Atención Temprana), la ruta o las actividades extraescolares, por ejemplo. La cifra se incrementa año tras año.

Bancos de libros, intercambio, becas... Hace años que las asociaciones de familias se organizan para gestionar bancos de libros de texto o similares, con el objetivo de que los gastos en este concepto sean los menos posibles. De hecho, las ayudas del Principado de Asturias para los alumnos de los colegios públicos se basan en ese sistema: es el centro el que adquiere los libros, que el alumno usa durante el curso en calidad de préstamo y devuelve al finalizar el año para poder coger en septiembre los nuevos. Para este curso, la Consejería de Educación concedió ayudas para el préstamo de libros de texto en centros públicos para el próximo curso a todo el alumnado solicitante que cumplía las bases de la convocatoria. En total, se autorizaron 23.363 subvenciones por un importe de 2,56 millones. La convocatoria de este año incluyó dos novedades. La primera, el incremento de la cuantía concedida a cada estudiante, que ha pasado de 105 a 110 euros. Estos fondos se siguen transfiriendo directamente a los centros, que los invierten en fortalecer los bancos de libros para el préstamo. Por otro lado, en el caso de las familias monoparentales, se actualizaron las bases para incluir la nueva regulación del Principado sobre quiénes tienen esta consideración. La medida ha beneficiado a 337 solicitantes.