Génova asegura que el PP de Asturias tiene «las manos libres» para alcanzar acuerdos con Foro

Génova da máxima libertad al PP de Asturias para avanzar en la unificación del centro derecha en el Principado o, lo que es lo ... mismo, en la colaboración con Foro Asturias. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este viernes durante una rueda de prensa en Oviedo que el PP de Asturias tiene «las manos libres» para trabajar en esa línea y buscar acuerdos «que sean beneficiosos, no para nuestro partido, sino para Asturias». «Todo lo que tenga que ver con unificar al centro derecha en Asturias para garantizar el cambio político es bueno. Y todo lo que podamos trabajar en esa dirección siempre debe ser estudiado», afirmó.

Tellado hacía estas declaraciones junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien esta misma semana había invitado públicamente a la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, a «unir fuerzas» para acabar con «cuarenta años de régimen socialista». Ninguno de los dos quiso entrar en detalle sobre el avance de esas conversaciones ni sobre la fórmula de colaboración que se podría aplicar en futuras convocatorias electorales, pero dejaron claro que la voluntad del PP es dar pasos más allá del acuerdo de cooperación que ya existe en el ámbito parlamentario.

Los populares avanzan con pies de plomo en este asunto, conscientes de que es una cuestión delicada y que puede herir sensibilidades a ambos lados. Por ello, Tellado insistió en que cualquier acuerdo debe alcanzarse desde la «cordialidad, desde la idea de construir consensos, que creo que es la línea en la que está trabajando Álvaro Queipo». Desde Génova, añadió, «sólo podemos permanecer atentos y a la espera de cómo el Partido Popular de Asturias tiende la mano y es capaz de construir acuerdos que sean beneficiosos para Asturias». «Lo importante es darle a Asturias un gobierno sólido, un gobierno mejor que deje atrás esta etapa de socialismo estéril que protagoniza el señor Adrián Barbón», argumentó.

Subrayó que el PP de Asturias tiene «las manos libres» y que la dirección nacional del partido «no está tutelando» ningún proceso, aunque sí «alienta al PP de Asturias a conseguir la reunificación del centro derecha para ser un partido fuerte, pero no fuerte para ganar unas elecciones, fuerte para darle a Asturias el gobierno fuerte que necesita». Bajo esa premisa, aseguró que Génova «avalará lo que en Asturias se decida». «Lo que el PP de Asturias decida, la dirección nacional del PP lo entenderá como lo correcto», declaró.

Sobre esta cuestión, el presidente de los populares asturianos insistió en que su responsabilidad pasa por dar una «alternativa de gobierno» a Asturias, y en ese marco situó cualquier conversación o acción que lleve a cabo con Foro Asturias, al que se refirió como «fuerza política hermana». No quiso, sin embargo, hablar de fórmulas de colaboración porque «no sé si esto va a acabar en una cosa u otra», pero insistió en que «vamos a hacer todo lo posible para que Asturias tenga una alternativa fiable, seria y contundente» para lo que, reconoció, «necesitamos todos los aliados posibles».