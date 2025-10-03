El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Miguel Tellado y Álvaro Queipo. Pablo Nosti

Génova asegura que el PP de Asturias tiene «las manos libres» para alcanzar acuerdos con Foro

Miguel Tellado alienta a Álvaro Queipo a avanzar en la unificación del centro derecha «desde la cordialidad», pero asegura que la dirección nacional «no está tutelando» el proceso y que «avalará lo que se decida en Asturias»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Génova da máxima libertad al PP de Asturias para avanzar en la unificación del centro derecha en el Principado o, lo que es lo ... mismo, en la colaboración con Foro Asturias. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este viernes durante una rueda de prensa en Oviedo que el PP de Asturias tiene «las manos libres» para trabajar en esa línea y buscar acuerdos «que sean beneficiosos, no para nuestro partido, sino para Asturias». «Todo lo que tenga que ver con unificar al centro derecha en Asturias para garantizar el cambio político es bueno. Y todo lo que podamos trabajar en esa dirección siempre debe ser estudiado», afirmó.

