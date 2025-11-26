El Gobierno de Asturias celebra su inversión en las carreteras: «Ahora los problemas los tienen los ayuntamientos»

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguró ayer que en los últimos cuatro años invirtió 400 millones en «reforzar la seguridad y garantizar la ... funcionalidad» de la red autonómica de carreteras. «Hemos mejorando en casi diez puntos la ejecución presupuestaria», celebró. «Los ayuntamientos son ahora los que tienen el mayor problema», indicó, el referencia a la red viaria de titularidad local. En ocasiones los alcaldes le piden ayuda para poner al día sus firmes, «sobre todo del PP», pero remarcó las competencias de cada administración.

Cristina Vega, diputada del PP, le solicitó un balance del Plan de Infraestructuras y Movilidad de Asturias (PIMA) 2015-2030. Según recordó, ese programa preveía ejecutar entre 2020 y 2025 como actuaciones singulares el desdoblamiento entre Sama y El Entrego, cuatro nuevas carreteras y en enlace de Roces. «No se ha hecho ninguna». De las 29 actuaciones de mejora de plataforma aseguró que «solo se ha cumplido el 25%». También lamentó que el plan incluyera la previsión de hacer cinco tipos de informes de seguimiento y «no existe ninguno publicado». «Sin informes no hay evaluación, sin evaluación no hay corrección», recriminó.

Calvo aseguró que la conservación había centrado sus esfuerzos, con muchas obras no incluidas en el PIMA, como las del plan del suroccidente, con 80 millones en poner al día la red de cinco concejos y recordó que el año que viene encargará un nuevo programa acorde a un escenario de «conectividad sin precedentes».