El consejero Alejandro Calvo, en la Junta General. Mario Rojas
Movilidad en Asturias

El Gobierno de Asturias celebra su inversión en las carreteras: «Ahora los problemas los tienen los ayuntamientos»

El consejero Alejandro Calvo asegura llevar 400 millones invertidos en los últimos cuatro años y anuncia una programación para «una conectividad sin precedentes». El PP le recrimina los incumplimientos del plan 2015-2030

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguró ayer que en los últimos cuatro años invirtió 400 millones en «reforzar la seguridad y garantizar la ... funcionalidad» de la red autonómica de carreteras. «Hemos mejorando en casi diez puntos la ejecución presupuestaria», celebró. «Los ayuntamientos son ahora los que tienen el mayor problema», indicó, el referencia a la red viaria de titularidad local. En ocasiones los alcaldes le piden ayuda para poner al día sus firmes, «sobre todo del PP», pero remarcó las competencias de cada administración.

