El Gobierno de Asturias autoriza el pago de ayudas por los incendios a 133 ganaderías Reparte 358.590 euros para compensar la pérdida de pastos, menos de la mitad de la partida de 800.000 euros habilitada tras los fuegos

Ana Moriyón Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 07:26 Comenta Compartir

El Gobierno de Asturias autorizó ayer la concesión de 358.590 euros en ayudas directas destinadas a 133 ganaderías para compensar la pérdida de pasto como consecuencia de la fuerte ola de incendios forestales en la que se vio inmersa la región durante el pasado mes de agosto. Se trata de aproximadamente el 40% de los fondos habilitados aquel mismo mes por la Consejería de Medo Rural y Política Agraria –800.000 euros– para la financiación de forraje entre las ganaderías afectadas por la pérdida de numerosos pastos. El consejero del ramo, Marcelino Marcos Líndez, quiso ayer tras el Consejo de Gobierno destacar la «diligencia y rapidez» con la que se han repartido estas ayudas, directas, y en función del número de reses de cada explotación afectada: por cada unidad de ganado mayor se ha fijado una ayuda de cien euros.

Las estimaciones de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria reflejan que el fuego dañó 89 pastizales públicos, 41 pastos privados y otros cinco público-privados.

Los cálculos, recordó Marcos Líndez, se han realizado en función de las certificaciones oficiales de los ayuntamientos y de los propios datos del Principado, sin necesidad de convocatoria pública ni presentación de solicitudes. De este modo, se limitan al mínimo los trámites burocráticos y se garantiza una respuesta rápida y eficaz para los profesionales afectados.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1,3 millones para la mejora de la red de abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella, y ha acordado conceder una subvención de 6.400 euros a cada uno de los 51 auxiliares de conversación que colaboran este curso con centros educativos de Primaria y Secundaria.