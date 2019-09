El Grado de Gastronomía se aplaza al no alcanzar el mínimo necesario de quince alumnos Marián G. Rúa. / H. V. La decana de la facultad de Olloniego achaca no haber conseguido las matrículas necesarias a la no oficialidad del título y a su tardía aprobación JESSICA M. PUGA GIJÓN. Jueves, 26 septiembre 2019, 02:12

Los estudios de Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias en Asturias tendrán que esperar al no haberse alcanzado el mínimo de matriculaciones necesario, establecido en quince. Los alumnos que cumplimentaron todos los pasos fueron seis. Por ello, la Facultad de Turismo de Olloniego, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, ha decidido aplazar la implantación del grado hasta el curso que viene.

«No deja de ser un palo, pero es algo con lo que ya contábamos», indicó Marián G. Rúa. La decana de la facultad entiende que si iniciar unos estudios es ya de por sí complejo, tener tres meses para promocionarlo y conseguir las matriculaciones lo es aún más. «La confirmación nos llegó en junio, por lo que cuando quisimos acceder a potenciales alumnos ya estábamos en julio, y a esas alturas los estudiantes de Bachillerato ya han escogido su camino», defendió Marián G. Rúa. La decana también achaca a la falta de tiempo no haber podido promocionar el grado fuera del Principado. Hay que recordar que estudios universitarios de Gastronomía solo se imparten en nueve centros en toda España, por lo que se entiende que muchos interesados habrían escogido Asturias de haber existido un décimo.

El poco margen de maniobra no es el único problema añadido que han tenido que hacer frente los responsables. Marián G. Rúa también señaló el rechazo de algunos sectores al tratarse de un título no oficial. «Esto es un hecho que no tiene mayor relevancia, hasta los profesionales del sector han dicho que no lo tienen en cuenta», sostuvo.

En cuanto al plan de estudios y demás cuestiones relacionadas con el planteamiento de la titulación, incluido el precio -8.500 euros por curso-, la decana no prevé modificaciones porque «todo está bien». «Ojalá el error hubiera sido nuestro», apuntó. Lo defiende porque en su puesta a punto colaboró un comité asesor formado por todos los cocineros con estrellas Michelin de la región, las profesionales del Club de Guisanderas y las denominaciones de origen de Asturias, así como otros representantes de la industria agroalimentaria de la región.

El grado de Gastronomía de Asturias se frena, pero no se para. «Vamos a remar porque seguimos creyendo que se necesita». La Facultad de Turismo empezará ya a trabajar para lograr la oficialidad del título porque «contamos con el apoyo de la Universidad de Oviedo». De hecho, ya tienen fijada una reunión con el rector, Santiago García Granda.

Los nueve meses hasta que se cierre el presente curso y comience el nuevo los dedicarán también en promocionar una titulación «en la que confiamos plenamente».