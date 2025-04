El «gran desafío» de la sanidad asturiana: lograr que se done sangre al menos dos veces al año

Miriam Suárez Gijón Domingo, 6 de abril 2025, 19:38 Comenta Compartir

Para poder abastecer la demanda de los hospitales asturianos se necesitan unas 180 donaciones diarias de sangre. De ahí que «el gran desafío» para 2025 de la Hermandad de Donantes de Asturias y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos sea «lograr que las personas que donan lo hagan, al menos, dos veces al año».

Y en ello insistían este domingo los máximos representantes de ambas entidades durante la 54ª Asamblea General de la Hermandad, cuyo presidente, Ernesto Marcos, apuntaba como dato que «el 61% de los donantes asturianos sólo da sangre una vez al año, cuando los hombres pueden hacerlo hasta cuatro veces y las mujeres tres». Si se consiguiese mejorar esa tendencia a la donación única, «no tendríamos ningún problema de autosuficiencia, porque Asturias es una comunidad muy solidaria», subrayó la gerente del Centro Comunitario, Teresa Díaz.

El pasado mes de febrero el desabastecimiento de sangre del tipo 0+ produjo una rotura de stock que obligó a posponer varias operaciones en el HUCA y a recurrir al remanente de otras comunidades, en concreto al de Navarra. «Que rompa el stock no significa que no tengamos sangre, sino que tenemos menos de la indicada para las urgencias que puedan surgir», precisó Díaz. En cualquier caso, lo ocurrido en febrero «fue algo muy puntual» y, precisamente para que no se repita, «es tan importante que la gente done siempre que pueda».

Ampliar Asistentes a la 54ª Asamblea General de la Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias. Damián Arienza Asturias, la tercera comunidad con más donaciones Asturias es la tercera comunidad española con mayor número de donaciones de sangre, por detrás de Extremadura y Castilla y León. Aun así, en 2024 se produjeron 687 donaciones menos, pasando de 26.535 a 25.848. En un 49, 17% de los casos quienes donaron fueron hombres y en el 50,83% restante, mujeres. En cuanto a edades, el grupo etario de 46 a 65 años es el más comprometido con la donación, de ahí la necesidad de «incidir en la gente joven».

A día de hoy, las reservas del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos se encuentran «en un nivel bastante bueno». Pero «no está de más conseguir donaciones de A+ y A- para no andar muy justos si necesitamos plaquetas ahora en Semana Santa», señaló su gerente. Los períodos vacacionales resultan especialmente delicados porque descienden las donaciones al mismo tiempo que aumentan los accidentes de tráfico, que a su vez son los episodios que requieren un mayor aporte de sangre junto con los trasplantes y las leucemias.

El viceconsejero de Política Sanitaria quiso destacar «el brote verde» que ha supuesto la incorporación de 2.198 donantes nuevos.

Pablo García, que agradeció «la labor imprescindible e impagable» de quienes tienen este gesto de solidaridad, informó además de que «ya se están desbrozando los escollos administrativos y notariales para el traslado del Centro Comunitario» a unas nuevas instalaciones en el polígono de Llanera. Y también anunció la creación de un punto fijo de extracción dentro del HUCA. Concretamente, en la entrada del edificio de Hospitalización, en un local de 107 metros que estaba en desuso.

En la Asamblea General de la Hermandad de Donantes del Principado también participaron el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el presidente de Cruz Roja, José María Lana; y el presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre (Fedsang), Manuel Faustino Valdés. Al acto, celebrado en Pruvia, asistieron además representantes de las Hermandades de Donantes de Palencia, Toledo, Valladolid, Burgos, La Coruña y Cantabria.