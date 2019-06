El crimen de Sheila Barrero: La Guardia Civil vigila al sospechoso para evitar una posible fuga Funeral de Sheila Barrero, en enero de 2004. / SANDRA NAREDO «Siempre ha vivido en el mismo lugar, tiene familia y dos hijos y demostrará, cuando sea necesario, que es inocente» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 02:43

El exnovio de Sheila Barrero se sabe de nuevo en el ojo del huracán, tanto de los investigadores como de la opinión pública. Desde hace varios días, la Guardia Civil vigila al sospechoso para evitar una posible fuga, si bien su abogado asegura que «siempre ha vivido en el mismo lugar, no tiene nada que ocultar y tiene su vida establecida en Villablino para demostrar, cuando sea necesario, que es inocente».

El hombre al que señala la investigación policial como presunto autor del crimen de la joven degañesa está casado y tiene dos hijos. En la actualidad tiene 34 años y ha trabajado en obras y como vigilante de seguridad. Fue detenido tiempo después del asesinato como supuesto responsable del mismo. Sin embargo, quedó en libertad sin cargos. No se apreciaron pruebas contra él que determinasen su implicación en el violento episodio. El procedimiento judicial fue archivado por falta de autor conocido.

En su declaración manifestó que había tenido una relación de unos dos meses con Sheila, pero aseguró que no había estado con ella esa noche. No tenía carné de conducir, pero su entorno aseguró entonces que no era raro que cogiese un coche de la familia para desplazarse por la zona.

No acudió al funeral

Uno de los aspectos que más llamó la atención a las amistades y familiares de la víctima fue el hecho de que el que había sido su novio durante un tiempo no acudiese al funeral ni tampoco a la concentración que sus amigos hicieron en el Alto de la Collada, donde fueron hallados los restos mortales de la joven. En el testimonio prestado ante los investigadores, explicó que no había acudido al funeral porque así se lo habían recomendado sus tías.