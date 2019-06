El crimen de Sheila Barrero: «Antes de que la Fiscalía acuse, ha de acabar la fase de instrucción» P. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 4 junio 2019, 01:08

La Fiscalía del Principado de Asturias salió ayer al paso de las declaraciones relativas a su papel respecto al crimen de Sheila Barrero. A través de un comunicado, remarcó que las diligencias de investigación del asesinato de la joven de Degaña, «reaperturadas con el visto bueno del Ministerio Fiscal» están «todavía en fase de instrucción» y que no será hasta que el juez instructor dé por finalizada esta fase cuando «el fiscal valorará si va a formular acusación o no y contra quién». El ministerio público quiso dejar claro que «continuamos en fase de instrucción, fase que no ha rematado, y será el juez quien, tomando las decisiones adecuadas, decidirá si se practican o no más diligencias o se da por finalizada la instrucción», dictando la correspondiente resolución.

«Será en ese momento cuando el fiscal encargado, estudiando la causa, la resolución dictada y, sobre todo, las últimas pruebas practicadas, mostrará su conformidad con la misma o no, pudiendo presentar el oportuno recurso», recalcó el ministerio público.

«Se trata de un caso que estuvo sobreseído y que se volvió a abrir ante la posibilidad de practicar nuevas pruebas a la vista de los avances tecnológicos. Vamos a dejar que termine la fase de instrucción. Todavía no estamos en esa fase de la partida», explica la Fiscalía.

Así las cosas, considera que «afirmar que el Ministerio Fiscal ya ha tomado una decisión respecto a la causa, que ni tan siquiera ha entrado en Fiscalía para evacuar trámite alguno, y afirmar categóricamente cuál es esa decisión, es una mera especulación».