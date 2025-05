La enseñanza concertada de Asturias también se moviliza

Se extienden los conflictos en la enseñanza asturiana. Mientras la educación pública convoca dos jornada de huelga y las educadoras del 0 a 3 ... saldrán mañana jueves a la calle, la enseñanza concertada inicia sus propias movilizaciones. Y es que la decisión de la Consejería de Educación de Asturias de eliminar la jornada reducida en los meses de junio y septiembre afecta también a dicha red. Más si cabe que a la pública, ya que muchos concertados mantienen aún la jornada partida durante el curso pero en junio y septiembre no suelen tener clase por la tarde.

Para ellos, dicen los sindicatos, la medida «no es la gota que colma el vaso sino que, en nuestro caso, se ha extendido por toda la mesa. El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Educación, sigue practicando una política de silencio, ninguneo y desprecio hacia nuestras solicitudes de reunión para lograr la equiparación retributiva o sobre cualquiera de los temas que tenemos pendientes (plantillas, jornada lectiva, jubilaciones parciales...)«.

Así que llegados a este punto, los sindicatos de la concertada dicen «¡Hasta aquí hemos llegado!» y anuncian también movilizaciones. OTECAS, USO y FSI harán público el viernes un calendario que incluirá desde concentraciones hasta paros parciales y, si es necesario, también una huelga. Todas estas acciones «solo se desconvocarán si la Consejería de Educación abre la mesa de la concertada para discutir un nuevo acuerdo marco para todo el sector con un calendario de ejecución que mejore las condiciones laborales y salariales de los trabajadores».

Durante el curso pasado, los sindicatos de la concertada llevaron a cabo algunas acciones, aunque no pasaron de las concentraciones de delegados. Esta vez, tras años de lucha por una equiparación salarial, tienen previsto ir más allá.

Presumen estas tres fuerzas de «unidad de acción», que es precisamente lo que le está faltando a la pública. Cinco sindicatos están representados en la Junta de Personal Docente no Universitario de Asturias. Por orden, según el número de delegados son: ANPE, CC OO, SUATEA, UGT y CSIF. Hace tiempo que la Junta no saca adelante demasiadas iniciativas unánimes, ya que las diferencias son notables. La anulación de la jornada reducida había conseguido poner a los cinco sindicatos de acuerdo. Pero solo en el fondo del mensaje. Porque en la forma de cómo contestar no hay ni mucho menos acuerdo.

Sin ANPE ni CSIF

CC OO, UGT y SUATEA han convocado oficialmente dos días de huelga que serán, tal y como adelantó EL COMERCIO, los días 27 de mayo y 5 de junio. Pero lo harán sin ANPE (sindicato que ganó las elecciones docentes) y finalmente también sin CSIF. ANPE ya había dado a conocer ayer su distanciamiento del resto de fuerzas, a las que instaba a consensuar un calendario de movilizaciones que empezara por concentraciones en los centros, dimisión de los equipos directivos de los centros afectados, una gran manifestación y paros de una hora. El sindicato ni siquiera llegó a participar en la reunión que CC OO había convocado ayer para todo, al considerar que no era Comisiones, sino la propia Junta de Personal Docente, la que debía liderar las movilizaciones.

La sorpresa la ha dado hoy CSIF, que sí participó en ese encuentro y que se había mostrado dispuesto a apoyar el paro de dos días. Pero su afiliación finalmente ha dicho que no. En su caso, por todo lo contrario a ANPE, ya que habían planteado una huelga indefinida y es lo que siguen defendiendo. De hecho, consideran que la postura del resto de centrales supone «un bloqueo sindical ante la demanda mayoritaria del profesorado asturiano. CSIF constata con preocupación la falta de compromiso del resto de sindicatos mayoritarios con una convocatoria que no responde de forma clara al clamor de los profesionales de la enseñanza asturiana». El sindicato mantiene que convocará en solitario la huelga indefinida.

Ahora mismo, sobre la mesa, no está solo la rectificación sobre la jornada reducida, sino la carrera profesional, la equiparación salarial, la reducción de la carga burocrática...

Y aunque en las reivindicaciones estén de acuerdo, no en vano todos firmaron un decálogo por la calidad de la enseñanza pública, es evidente que el acuerdo no pasa de ahí. Y que la movilización en la red pública llega con desunión sindical, con la consecuencia que eso podría tener en la fuerza de las protestas.