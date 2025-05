ANPE plantea paros parciales y el resto de sindicatos convoca una huelga de dos días

Olga Esteban Gijón Miércoles, 14 de mayo 2025, 06:58 Comenta Compartir

Todos rechazan la medida, pero la respuesta no va a ser unánime. Una vez más, los sindicatos docentes no han logrado un acuerdo para la ... movilización que quieren llevar a cabo en contra de la eliminación de la jornada reducida en los colegios en junio y en septiembre. Finalmente, ANPE (sindicato mayoritario en la enseñanza, especialmente en Primaria) se desmarca de la convocatoria de huelga, al menos por el momento, después de no haber participado ayer en una reunión con el resto de fuerzas. Por su parte, UGT, CC OO, CSIF y SUATEA han acordado convocar dos jornadas de paro. Si no hay cambios, ya que CSIF y SUATEA deben aún ratificar su decisión en sus respectivas asambleas, el paro será de dos jornadas: 27 de mayo y el 5 de junio, según ha podido saber EL COMERCIO.

Aunque en esta ocasión parecía que podía haber acuerdo, las formas no han gustado a ANPE, que exigía que la movilización estuviera liderada desde la Junta de Personal Docente, presidida por Jorge Espina, de CC OO. Pero Espina desmarcó el lunes a la Junta de este asunto, después de la reunión mantenida con la consejera de Educación, Lydia Espina, lo que pone de manifiesto que incluso en el seno de las fuerzas sindicales podría no haber unanimidad sobre los pasos a seguir. La cuestión es que la polémica de la jornada ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya comenzó el curso bastante lleno, con una convocatoria de huelga por parte de las mismas fuerzas sindicales, que finalmente se anuló gracias a un acuerdo firmado con la consejería y que, a tenor de lo sucedido en estos meses, a los sindicatos firmantes nunca ha convencido. Porque durante todo el curso se han ido sucediendo los mensajes críticos y, en los últimos meses, el anuncio de que subirían el tono. Los cambios en la jornada escolar han dado el motivo definitivo para subirlo, quedando claro que el malestar viene de atrás. «En el trasfondo de todo está la creencia arraigada en Función Pública del Principado de Asturias, basada en el desconocimiento absoluto de nuestro trabajo, de que los docentes somos una clase privilegiada, por salarios, vacaciones, días y jornada laboral. Es tan solo una vuelta de tuerca más, dentro de su afán persecutorio». Es parte del comunicado de UGT al anunciar ayer su llamamiento a la huelga. CSIF, CC OO y SUATEA ya habían avanzado su postura. CC OO lamenta la decisión «unilateral» y defiende que la reducción de jornada esos meses tiene una justificación pedagógica y organizativa. Dicen también que se trata de una «anomalía dentro del conjunto del Estado». SUATEA califica la decisión del Principado de un «ataque frontal a la representación legal del profesorado asturiano» y para CSIF esta última decisión es un «atropello contra los docentes asturiano, el último de una lista inasumible e interminable que nos sigue dejando como los peor pagados del país». Aunque estos dos últimos, como queda dicho, deben ratificar en asamblea el acuerdo. ANPE ha dado sus explicaciones en una rueda de prensa. Gumersindo Rodríguez hace un llamamiento al «diálogo y la negociación» y aunque no descarta la huelga propone al resto de fuerzas sindicales comenzar con otro tipo de movilizaciones. Por ejemplo, que el profesorado limite su actividad docente a las actividades académicas; «coordinar la dimisión en bloque de los equipos directivos de los centros afectados, cuyo hartazgo es manifiesto»; programar movilizaciones en los centros y una «gran manifestación en Oviedo» y dejaría para el final paros de una hora, de 13 a 14, en junio y septiembre, «atendiendo a la solicitud del profesorado para que el impacto económico para los docentes sea mínimo y garantizando que el mensaje a la administración mantenga toda su fuerza». ANPE lamenta «las iniciativas unilaterales» de otros sindicatos y defendió que la huelga debe ser el último paso, tras haber intentado otras movilizaciones y haber comprobado la participación de los docentes. Mientras tanto, algunos colegios han organizado ya concentraciones de protesta.

