Ante la reunión de esta tarde por la educación asturiana: los sindicatos, «unidos»; los docentes, «decepcionados»

Cuando los portavoces sindicales salieron anoche, tras siete horas de reunión, y comenzaron a desgranar las cuestiones que el Principado había ofrecido, parecía que ... todo iba bien, que los logros habían sido muchos. Esa era la sensación. Pero a lo largo que pasan las horas los docentes dejan más y más claro que no es suficiente. Lo han vuelto a decir esta mañana, en una nueva manifestación multitudinaria en Oviedo y lo están diciendo en redes: están «decepcionados».

Y así afrontan una reunión clave, a la que los sindicatos van «unidos» tras una reunión de la Junta de Personal esta mañana, en la que ha quedado claro que faltan cosas para ellos básicas en la oferta del Principado y que «van más allá del sueldo.

Entre los profesores de Secundaria, por ejemplo, hay malestar. Creen que todo lo logrado es para Primaria y que de sus necesidades se ha hablado poco. Por eso, entre ellos las fuerzas empiezan a flaquear y hay que empieza a decidir abandonar la huelga.

Entre los directores y los maestros ven insuficientes las medidas de atención a la diversidad. Piden un nuevo decreto de equidad y no cambios en las normas que ya existen. Tampoco les convence el anuncio de contratación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, porque serán contrataciones escalonadas en varios cursos y porque «no nos dicen si son a media jornada y cómo se van a repartir».

Mencionan el programa de detección de alumnado con Altas Capacidades y dicen que «se queda en eso», en una detección, porque «nunca tenemos recursos para ellos para programas de enriquecimiento».

Se ofreció respetar las ratios y eliminar la posibilidad de que hoy existe de que se amplíen en varios alumnos. «No pedimos eso, sino una reducción real y efectiva».

El Principado ha ofrecido un orientador para cada 350 alumnos, en lugar de los 400 actuales. «No queremos eso, sino horas efectivas de orientador».

Tampoco les convencen las fechas ofrecidas para la reducción de la jornada lectiva de los mayores de 55 años.

Ni los 30 administrativos que se han anunciado, porque no queda claro cómo van a ayudar a los centros en las tareas burocráticas. Y piden concreción para los anunciados apoyos para Infantil.

Respecto a la Evaluación Docente, en cuanto a la decisión de no quitar el complemento a quienes estén de baja, lamentan que «no es un logro, es un derecho».

Y, como ya quedó claro anoche tras la negociación, tampoco la subida salarial es suficiente. Insisten en la equiparación salarial con otras comunidades.

Recuerdan que nada se ha dicho de un sistema para cubrir las bajas desde el primer día.

Los mensajes que hoy se están compartiendo son todos en este sentido, restando importancia a la oferta del Principado e insistiendo en la idea de que «ni un paso atrás», de que se ofrecieron cosas que no se habían pedido y no se han atendido otras importantes y de que se están reclamando «mejoras reales y no migajas». «No nos va a derrotar el esfuerzo económico ni mental», avisan.