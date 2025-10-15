El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio. Juan Carlos Román

La implantación de las zonas tensionadas en seis concejos de Asturias será en enero y de forma simultánea

La declaración afectará a zonas de Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales, donde se pondrán límites a los precios del alquiler y se facilitará el acceso a ayudas públicas

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:57

La implantación de las zonas tensionadas en seis concejos asturianos será en enero y de forma simultánea. Así lo confirmó este miércoles, en sede ... parlamentaria, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien explicó que la tramitación lleva abierta desde el pasado mes de marzo y previsiblemente podrá estar finalizada en noviembre, a expensas de información pendiente de recabar por parte de los registradores de la propiedad. No obstante, y teniendo en cuenta que el visto bueno definitivo lo realiza el Ministerio de Vivienda de forma trimestral, no será hasta el próximo mes de enero cuando estas declaraciones, que afectan a 16 barrios o localidades distribuidas por los concejos de Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales, entren en vigor.

Te puede interesar

