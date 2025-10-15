La implantación de las zonas tensionadas en seis concejos de Asturias será en enero y de forma simultánea

La implantación de las zonas tensionadas en seis concejos asturianos será en enero y de forma simultánea. Así lo confirmó este miércoles, en sede ... parlamentaria, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien explicó que la tramitación lleva abierta desde el pasado mes de marzo y previsiblemente podrá estar finalizada en noviembre, a expensas de información pendiente de recabar por parte de los registradores de la propiedad. No obstante, y teniendo en cuenta que el visto bueno definitivo lo realiza el Ministerio de Vivienda de forma trimestral, no será hasta el próximo mes de enero cuando estas declaraciones, que afectan a 16 barrios o localidades distribuidas por los concejos de Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales, entren en vigor.

La declaración permite a la administración pública intervenir, en el marco de la Ley de Vivienda, en áreas en las que se ha acreditado que el precio (de compra o alquiler) ha alcanzado unos niveles que impiden a la población acceder a una vivienda digna, estableciendo topes en los precios del alquiler, pero también favoreciendo el acceso a recursos extraordinarios. El Ministerio de Vivienda reservó para este ejercicio 35 millones de euros, que se repartieron entre las zonas tensionadas ya declaradas en Cataluña, Navarra y el País Vasco, pero se espera un incremento de esta partida para el próximo ejercicio, del que podrían beneficiarse las nuevas áreas tensionadas en Asturias.

Estas serían, concretamente, Cimadevilla y La Arena, en Gijón; y El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena, en Avilés. También afectará a La Felguera, en Langreo, a Luanco, en Gozón, y a varias localidades de los concejos de Llanes y Cabrales.

Zapico, que hace apenas unos meses había anunciado que la declaración sería de forma escalonada, para mayor «seguridad jurídica», explicó, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, que finalmente se hará de forma simultánea para facilitar la tramitación en el Ministerio de Vivienda.