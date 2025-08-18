Incendios en Asturias | «Con el cambio meteorológico se abre una ventana de oportunidad», celebra Barbón

Optimismo, pero también mucha prudencia. Ese fue el mensaje que quiso trasladar el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la mañana del lunes desde ... la sede del Servicio de Emergencias (Sepa), en La Morgal, donde participó en la reunión del comité de crisis que evalúa la situación de los incendios forestales que aún amenazan distintos puntos de la región. Actualmente permanecen activos ocho incendios, aunque el cambio de las condiciones meteorológicas y el despliegue de medios repartidos por toda Asturias hacen al presidente confiar en que pronto se pondrá fin a esta pesadilla. La lluvia, el desplome de las temperaturas y el viento del norte están ayudando a combatir los frentes aún vivos. «Seguimos atacando, porque ahora se abre una ventana de oportunidad para rematar esos focos activos, y hay que aprovecharla», afirmó Barbón.

Según los datos del Gobierno regional, en estos momentos hay quince incendios forestales en Asturias: ocho activos en Cangas del Narcea, Somiedo, Degaña, Ponga, Quirós y Cabrales; dos estabilizados en Caso y Ponga, y otros cinco controlados en Cangas del Natrcea, Coaña y Tineo.

El presidente, acompañado por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, insistió en que la prioridad absoluta sigue siendo proteger a los habitantes y pueblos, y garantizar la seguridad de todos los que trabajan en el terreno. «Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría de inmediato, ténganlo claro», subrayó. En la misma línea, hizo un llamamiento a la prudencia y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de los focos activos. «Los vecinos están ayudando y colaborando, pero el resto debemos estar de miranda. Es importante no estorbar cuando se está trabajando sobre el terreno», recalcó.

Barbón también quiso agradecer el trabajo coordinado de todos los equipos implicados en las labores de vigilancia y extinción, así como la colaboración del Gobierno de España y de comunidades como Castilla-La Mancha y Navarra, que han aportado medios propios para reforzar el dispositivo. «En todo momento hemos actuado con todos los recursos a nuestro alcance», recordó. Sobre las posibles ayudas a los damnificados, el presidente fue claro: «Ahora lo que toca es dar solución a la crisis, poner coto a los incendios, acabar con ellos e intentar garantizar siempre la seguridad. Lo demás vendrá después».

El Ejecutivo autonómico también reiteró que los grandes fuegos se iniciaron en la provincia de León, donde, señaló el consejero Calvo, se carece de una estructura de vigilancia y extinción similar a la asturiana, lo que complica los trabajos. «Se trata de incendios que llegan de León con frentes de más de diez kilómetros, como nunca habíamos visto en Asturias. Incendios que llevaban tres o cuatro días avanzando y que solo pueden frenarse si las condiciones acompañan», explicó. Es más, en respuesta a manifestaciones de vecinos de León que aseguran que el fuego que afecta a Posada de Valdeón comenzó en Asturias, Calvo aseguró que "para nada los incendios de Asturias están generando problemas en León sino todo lo contrario".

Barbón añadió que tampoco son fuegos habituales en el calendario asturiano: «Aquí suelen producirse entre febrero y abril. Esta vez hablamos de incendios de efecto contagio, que saltan desde León y nos afectan por sus dimensiones enormes. Algunos aparecen aquí, y no tengan duda de que se investigarán, pero estamos siendo capaces de sofocarlos en tiempo récord».

El Principado recuerda que toda Asturias se encuentra hoy en riesgo muy alto de incendios forestales y llama a extremar las precauciones. Están prohibidas las quemas de todo tipo, encender fuego en zonas recreativas o forestales, así como el uso de material pirotécnico, vehículos o maquinaria en el monte.

Además, se recomienda evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica. Como medida de prevención, permanecen cerrada la ruta del Cares y suspendidas varias lanzaderas de transporte público: Lagos de Covadonga (Cangas de Onís), Arenas-Poncebos (Cabrales), Reserva de la Biosfera de Ponga, Reserva de Somiedo y Reserva de Muniellos (Cangas del Narcea). El resto de los servicios especiales del Consorcio de Transportes de Asturias se mantienen sin cambios. El funicular de Bulnes funciona únicamente para residentes, personas hospedadas en la localidad y retornos.