El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Barbón, Adriana Lastra y Alejandro Calvo, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Incendios en Asturias | «Con el cambio meteorológico se abre una ventana de oportunidad», celebra Barbón

La lluvia, el descenso de las temperaturas y el viento del Norte ayuda a combatir los ocho incendios activos en Asturias

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:49

Optimismo, pero también mucha prudencia. Ese fue el mensaje que quiso trasladar el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la mañana del lunes desde ... la sede del Servicio de Emergencias (Sepa), en La Morgal, donde participó en la reunión del comité de crisis que evalúa la situación de los incendios forestales que aún amenazan distintos puntos de la región. Actualmente permanecen activos ocho incendios, aunque el cambio de las condiciones meteorológicas y el despliegue de medios repartidos por toda Asturias hacen al presidente confiar en que pronto se pondrá fin a esta pesadilla. La lluvia, el desplome de las temperaturas y el viento del norte están ayudando a combatir los frentes aún vivos. «Seguimos atacando, porque ahora se abre una ventana de oportunidad para rematar esos focos activos, y hay que aprovecharla», afirmó Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Incendios en Asturias | «Con el cambio meteorológico se abre una ventana de oportunidad», celebra Barbón

Incendios en Asturias | «Con el cambio meteorológico se abre una ventana de oportunidad», celebra Barbón