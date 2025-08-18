Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contrarreloj Tras controlar el fuego que amenazaba a los pueblos de Genestoso y Llamera, la situación más crítica está ahora en Degaña

Cangas del Narcea respira después de cuatro días de angustia, aunque vecinos y bomberos, que llevan casi una semana luchando sin descanso contra el fuego, saben que aún queda mucho camino por recorrer. A primera hora de la mañana, aunque en este concejo del suroccidente asturiano todavía no había caído una sola gota de lluvia, el viento del norte y la niebla en las zonas altas favorecieron las labores de extinción. Gracias a estas condiciones, el incendio que amenazaba al pueblo de Llamera pudo darse por controlado en la madrugada del lunes.

«El trabajo realizado y la fuerza del bosque autóctono —de castaños y robles— que frenó la intensidad del fuego, permitieron controlar las llamas», celebra el alcalde, el popular José Luis Fontaniella. Con voz entre cansada y esperanzada, reconoce que tras esta batalla empieza a ver la luz al final del túnel. Aun así, advierte: «Las llamas se han apagado, pero los bomberos nos dicen que aún queda mucho por hacer, porque bajo la tierra el fuego sigue vivo».

Más aliviados también respiran los vecinos de Genestoso, también en el concejo de Cangas del Narcea, convertido en un verdadero búnker en los últimos días para impedir que el fuego arrasara el pueblo. «Hemos tenido un dispositivo enorme, esperando las llamas desde el propio pueblo para evitar que entraran. Finalmente, casi en el último momento, se decidió sofocar el incendio más lejos de lo previsto y se logró. La ayuda de cazadores y vecinos fue decisiva para frenar el avance a media ladera», relata el regidor, aunque subraya que todavía persiste un frente activo en las alturas del Pico El Cabril, donde la evaluación resulta por ahora difícil.

Las previsiones meteorológicas son favorables, lo que permite que la calma poco a poco regrese a los hogares de este concejo. La situación es ahora más crítica en el concejo de Degaña. Allí, tras propagarse las llamas desde Anllares de Sil (León), se trabaja contrarreloj en la creación de una nueva línea de defensa, similar a la que salvó al pueblo de Genestoso. Hasta la zona se han desplazado la brigada helitransportada de Castilla-La Mancha, efectivos del parque de Tineo, la UME, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas, junto con un bulldozer y una retroexcavadora.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado hoy en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que evalúa la evolución de los incendios forestales, junto con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Alejandro Calvo.

Ocho incendios activos en Asturias

Según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) a las 11.30 de este lunes se contabilizan en Asturias 15 incendios forestales, 8 activos, 5 controlados y 2 estabilizados o en revisión. En ellos están trabajando efectivos de bomberos, la BRIF, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y empresas forestales, además de una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y de Bomberos de Asturias. Además, desde la comunidad de Navarra, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se sumará al dispositivo un helicóptero de extinción.

En el incendio de Genestoso y en el de Somiedo luchan contra el fuego una amplia dotación de personal. La situación meteorología ha mejorado y el frente de la localidad Llamera se ha dado por controlado. En el sector de este incendio procedente del incendio leonés de Orallo y que también afecta a Somiedo trabajan incluso empresas forestales junto a agentes de la guardería de Medio Natural.

En el incendio de Degaña, procedente del leonés de Anllares del Sil, trabajan efectivos de bomberos de Asturias, junto a la UME y empresas forestales.

También permanecen activos tres incendios en Ponga, donde trabajan bomberos del SEPA y una empresa forestal. Otro en Quirós, que está pendiente de revisión por parte de los agentes de medio natural, uno más en Somiedo, en Canunedo, donde trabajan bomberos de Grado y Pravia y una empresa forestal. También se ha solicitado para este incendio la activación de la BRIF de Tineo, tanto de turno presencial como de régimen domiciliario. Y, por último, un incendio en la localidad de Camarmeña, en Cabrales, que está pendiente de revisión por parte de agentes de medio natural.

El SEPA también advierte de que, aunque el nivel de contaminación atmosférica no reviste peligro, la población de las zonas afectadas, especialmente aquellas vulnerables, «tenga especial precaución y si presenta algún síntoma acuda a los servicios sanitarios».