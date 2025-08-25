Los trabajos de extinción de los incendios en Asturias avanzan de forma «favorable», aunque siguen activos tres focos El consejero de Gestión de Emergencias asegura que los trabajos «empiezan a dar sus frutos» y celebra que la inminente bajada de temperaturas ayudará en las labores

Ana Moriyón Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 12:35 Comenta Compartir

Los trabajos de extinción de incendios centrados en estos momentos en los tres focos que aún permanecen activos -Genestoso, en Cangas del Narcea; Degaña y la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo- avanzan de forma «favorable» aunque la situación sigue sin poder darse por controlada. Tras dos complicadas jornadas con la meteorología en contra, el presidente del Princapado, Adrián Barbón, lanzó un mensaje de tranquilidad asumiendo, no obstante, que la región atraviesa una situación «lógicamente tensa» tras muchos días de lucha contra el fuego. «El trabajo incansable empieza a dar sus frutos», ahondó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien acompañó al presidente del Principado y al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno para ofrecer el balance de última hora.

Así, detalló que en el fuego que afecta a Genestoso se ha «estabilizado completamente» gracias al contrafuego técnico realizado el domingo. «Hoy vamos a seguir trabajando ahí con intensidad», confirmó tras recordar que hasta la zona, además de los medios propios, se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo desplazado desde Grecia.

En Somiedo, añadió, se tratará de aprovechar la jornada de este lunes para «atacar de forma importante» el fuego con la esperanza de poder controlarlo tras haber realizado un contrafuego para garantizar la seguridad del pueblo de Caunedo. Y en Degaña, explicó, la «batalla» se centra ahora en eliminar las reproducciones del fuego que están registrando en la ladera de Degaña, una vez que «con un esfuerzo brutal» se consiguió frenar el avance hacia Ibias.

El consejero entiende que las condiciones meteorológicas, aunque aún sin lluvia, o al menos con la intensidad deseada, vuelven a ser favorables para los trabajos y celebra que se prevea una «bajada drástica de las temperaturas» a partir de este martes. Tanto Barbón como el consejero quisieron agradecer la labor de todos los servicios de emergencia, empresas forestales, voluntarios y vecinos que están colaborando en los trabajos y también ambos aprovecharon la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para poner en valor el sistema integral de gestión de emergencias del que dispone Asturias «que está bien engrasado», anotó Barbón.