La intervención de Belarmina Díaz en la Junta distancia aún más a IU del PSOE

Daniel Fernández Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 14:31

La consejera de Transición Ecológica había solicitado comparecer este viernes en la comisión del área en la Junta General para explicar el estado en el ... que se encuentra la investigación abierta para esclarecer las causas del trágico accidente en la mina de Cerredo ocurrido el pasado 31 de marzo y en el que fallecieron cinco mineros. Con ella, Belarmina Díaz trataba de poner negro sobre blanco lo ocurrido y, con su intervención, contrarrestar las críticas por su gestión al frente, primero, de las direcciones generales de Minería y Energía y desde el 13 de febrero en la Consejería de Transición Ecológica. Y, sobre todo, apaciguar los ánimos de los socios de Gobierno, IU-Convocataria por Asturies, que la han puesto en el centro de la diana. Pero su objetivo ha sido «fallido», según apuntan desde Izquierda Unida. Las explicaciones dadas por Díaz esta mañana en la Junta General no sólo no han convencido a los socios de Ejecutivo -«no ha informado de la investigación, sólo ha lanzado balones fuera para justificarse», afirman desde la coalición-, sino que ha aumentado la distancia con el PSOE. Hasta el punto de que para IU la comparecencia de la consejera es «incompatible con que en la Junta no se cree una comisión de investigación».

En IU llevan días mostrando su malestar al PSOE sobre la gestión que se está haciendo tras el accidente de Cerredo. Consideran que hay mucho puntos por aclarar y muchas cuestiones «oscuras» que la consejera debe explicar, como la falta de contundencia en la respuesta a las denuncias presentadas por extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo o la falta de control y de seguimiento de los permisos concedidos para proyectos de investigación. Consideran en Izquierda Unida que este viernes la consejera tenía la oportunidad de poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones, «pero ha sido un tira que libras de manual y ha confirmado lo que sabíamos: actúa como si fuera la líder de un cártel empresarial energético». El enfado en Izquierda Unida es mayúsculo -«nos han tomado el pelo», apuntan desde la formación- por lo que en la coalición analizarán la posibilidad de pedir la creación de una comisión de investigación. Algo que ya esta semana, como adelantó EL COMERCIO, sopesaban, pero negociada el PSOE. Ahora, IU está dispuesta a dar ese paso con o sin los socialistas, incluso apoyar aquellas que presenten otras formaciones, lo que supondría aumentar aún más la brecha en la relación con sus socios de gobierno. Pelota en el tejado el PSOE La pelota está ahora en el alero del PSOE. El accidente de Cerredo y la gestión del mismo está causando un deterioro importante en el Gobierno y en el partido. En la FSA ya surgen críticas por la falta de respuestas y que los socialistas hayan perdido el control del relato. La posición de Belarmina Díaz está muy debilitada en este momento. Prueba de ello es que once días después del accidente nadie del Gobierno ha trasladado un apoyo explícito a la consejera. Lo más parecido ha sido una defensa de la «unidad absoluta del Gobierno de Asturias en un objetivo concreto: la voluntad de investigación, esclarecimiento y, en su caso, determinación de responsabilidades por el 'caso Blue Solving', el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en Degaña». Ni siquiera hubo un apoyo explícito del presidente del Principado. El pasado miércoles, tras sus reuniones con los ministros de Defensa y Función Pública, Margarita Robles y Óscar López, respectivamente, Adrián Barbón fue preguntado en varias ocasiones por los periodistas por ello. Su respuesta fue la siguiente: «La consejera lo que se tiene que centrar, y es lo que yo le he pedido, en tener todos los datos, dar todas las cuentas, todas las explicaciones con total y absoluta transparencia y colaborar con la justicia, porque al final lo que nos importa de todos estos procedimientos es saber lo que pasó y evidentemente si se han cometido delitos, el que la haya hecho la pague». Sin apoyo explícito del Gobierno Esa ausencia de muestras de apoyo firmes y determinantes dejan a Belarmina Díaz en una posición muy débil en el Gobierno. Hay quienes dicen que su salida del mismo podría adoptarse en cuestión de días. En principio, según afirman a EL COMERCIO fuentes consultadas, esa posibilidad no parece estar en la mesa «en estos momentos». Ese «en estos momentos» es demasiado ambiguo para que el runrún siga circulando. Habrá que esperar a ver qué se dice esta tarde en el comité ejecutivo de la FSA, en principio convocado para asuntos que nada tienen que ver con la crisis que atraviesa el Gobierno en estos momentos, pero que a buen seguro el 'caso Belarmina' será tratado. IU continúa pisando el acelerador y niega que esté pidiendo la destitución de la consejera. Eso sí, y así se lo dejaron claro al PSOE, «no habría lugar a una comisión de investigación si la consejera y su equipo no están en el Gobierno».

