Acto de inicio del curso político de Izquierda Unida de Asturias, en Piedras Blancas (Castrillón). IU de Asturias

IU llama en Asturias a la unidad de toda la izquierda para frenar el avance de la derecha

Acto de inicio del curso político de Izquierda Unida de Asturias ·

Ovidio Zapico pide una reflexión a los partidos progresistas: «Si no empezamos a pensar juntos, la situación en Asturias será muy distinta dentro de dos años»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:07

IU de Asturias hace un llamamiento a la unidad de toda la izquierda para frenar el avance de la derecha, pero no sólo en ... la región, sino a nivel nacional y en el mundo. «La izquierda tiene que hacer una reflexión: tiene que saber que si no empezamos a pensar juntos, la situación, dentro de dos años, será muy distinta en Asturias». Así lo afirmó este sábado el coordinador general de IU en Asturias y consejero de Ordenación del territorio del Principado, Ovidio Zapico, durante la celebración del acto de inicio del curso político de Izquierda Unida en Piedras Blancas (Castrillón), al que también asistió el coordinador federal del partido, Antonio Maillo.

