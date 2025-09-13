IU llama en Asturias a la unidad de toda la izquierda para frenar el avance de la derecha

IU de Asturias hace un llamamiento a la unidad de toda la izquierda para frenar el avance de la derecha, pero no sólo en ... la región, sino a nivel nacional y en el mundo. «La izquierda tiene que hacer una reflexión: tiene que saber que si no empezamos a pensar juntos, la situación, dentro de dos años, será muy distinta en Asturias». Así lo afirmó este sábado el coordinador general de IU en Asturias y consejero de Ordenación del territorio del Principado, Ovidio Zapico, durante la celebración del acto de inicio del curso político de Izquierda Unida en Piedras Blancas (Castrillón), al que también asistió el coordinador federal del partido, Antonio Maillo.

Zapico insistió en la necesidad «de abrir el debate en las izquierdas» de cara a responder a los riesgos reales del avance de la derecha. «La reacción de las fuerzas progresistas es clave para poder parar a los gobiernos de derecha y extrema derecha que ya se están imponiendo tanto en Europa, como en Estados Unidos», explicó el coordinador general de IU en Asturias.

En ese movimiento de reflexión y acuerdos programáticos, dijo Zapico, «estamos interpelados todos: la izquierda política, la izquierda sindical y la izquierda social», manifestó.

Para Zapico, ignorar esa realidad «puede tener consecuencias y peligros importantes, sobre todo, por una regresión en los derechos de las mujeres, de colectivos como el LGTBI y también respecto a servicios y prestaciones, como pueden ser la sanidad, las pensiones o la educación», señaló.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, indicó que la presencia de IU en el Gobierno autonómico demuestra que, también en las instituciones, existe otra forma de hacer políticas sociales, gracias a una organización que «no asume de manera resignada que el fascismo, expresado en organizaciones autotituladas de extrema derecha, tengan que entrar en las instituciones españolas arrasando con todos los derechos que hemos conquistado y hemos conseguido durante tanto tiempo», indicó.

Se trata, según el coordinador federal de IU, de valores como la sanidad pública universal, la educación o las pensiones, que, además, calificó como «un orgullo de lo público».

Lejos de la resignación, Maillo hizo un llamamiento a ir «a la ofensiva» y dejar de lamentarse porque la extrema derecha ocupe espacio. Frente a ello, pidió audacia y «políticas claras que resuelvan problemas estructurales en nuestro país», zanjó.

El arranque del curso político de IU de Asturias sirvió para marcar prioridades, no sólo en materia de vivienda, que se ha planteado como uno de los ejes principales, sino también en derechos, como el de la recuperación de la memoria democrática o el de la futura ley LGTBI. Así, Zapico señaló que «un país no se entiende sin derechos, sin avanzar en las políticas de memoria democrática, sin atender a la juventud o a los consumidores, pero, también, tras la última ola de incendios, el medio ambiente nos exige poner en valor los principios de la Agenda 2030 de inmediato», explicó.

Por último, Ovidio Zapico insistió en la importancia de la oficialidad del asturiano y de seguir implementando medidas «que preparen el camino para lograr la oficialidad», sentenció.

«Hay una masificación turística que ya no es un hecho puntual»

El coordinador regional de IU de Asturias y consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió que Asturias debe implementar la tasa turística «cuanto antes» porque «hay una masificación turística que ya no es un hecho puntual de cuatro días en el verano. Vemos como espacios naturales que tendrían que tener un gran valor medioambiental, como el río Sella, se han convertido en un parque acuático», criticó.

Según Zapico «estamos viendo como proliferan en espacios protegidos coches, furgonetas, autocaravanas, sin una regulación clara, sin unas medidas, que nos alejan de ese modelo de turismo de Asturias paraíso natural», subrayó el líder de IU en Asturias.