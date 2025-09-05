La izquierda asturiana pide un reglamento que fije la representación institucional en actos religiosos

La decisión de Juan Cofiño de acudir este año a la misa de Covadonga ha dividido a los grupos. Mientras la izquierda la ... crítica y pide un reglamento de laicidad, la derecha aplaude la presencia del presidente de la Cámara en la Basílica y arremete contra la ausencia, ya anunciada, por segundo año consecutivo de Adrián Barbón.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, cree que tras el paso dado por Cofiño «es necesario ir un paso más allá para una sociedad absolutamente laica». «Entendemos que las relaciones de los poderes civiles con cualquier otra institución religiosa sólo tienen que ser para aquellas cuestiones que les conciernan de forma práctica y operativa, pero no desde un punto de vista litúrgico, festivo ni religioso», añadió Vegas, quien recordó que su formación ya impulsó, sin éxito, en 2021 la elaboración de un reglamento de laicidad que fije en qué actos religioso está permitida la presencia institucional.

La diputada y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, fue muy dura contra Cofiño. «Es muy grave que acuda a esa misa. No solo la Junta es una institución aconfesional, es que nuestro Estado es aconfesional, por desgracia no laico, y Juan Cofiño representa a todos y todas las asturianas», comentó.

La diputada recordó a Cofiño que «institucionalidad es, en realidad, defender los derechos humanos», algo que «no ha mantenido el arzobispo de Oviedo en ninguna de sus intervenciones, ni recientes ni pasadas». Por ello, Tomé pide que la Junta General y el Gobierno asturieno aprueben un reglamento de laicidad para «asegurar la separación de los fines civiles y públicos de los intereses de carácter privado».

En la derecha, por contra, se aplaude la decisión de Cofiño de acudir este año al acto en la Basílica de Covadonga. En Vox, su portavoz y presidenta en Asturias, Carolina López, aprovechó para criticar que Adrián Barbón no siga el mismo camino. «Vemos con auténtico estupor y sorpresa que esté empeñado en enturbiar un día tan importante para Asturias, para nuestra tradición y nuestros valores. La falta de altura de miras, de sectarismo y el acomplejamiento que reluce en la decisión de Barbón es algo alejado de toda lógica», dijo.

Por ello, pide al presidente del Principado que «respete la verdadera historia de Asturias y deje que querer ser el protagonista y el centro de atención en este día que es de todos los asturianos». Tampoco ve necesario Carolina López un reglamento de laicidad. «El sentido común y las obligaciones más fundamentales y básicas de un presidente regional no debería de estar en ningún reglamento, tendría que salir de formar natural, y aunque figurasen en un reglamento no creemos que fuese de cumplimiento por parte del Gobierno socialista que continuamente se salta la Ley a la torera», concluyó Carolina López.

Por su parte, el secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, considera que Cofiño vaya a Covadonga «es lo normal». También apuntó que desde su formación «no creemos que sea necesario un reglamento» que fije los actos religiosos donde estén justificadas la presencia institucional.

El PP no ha querido hacer valoraciones sobre la decisión de Cofiño ni tampoco sobre un reglamento de laicidad.