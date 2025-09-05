El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sanz Montes saluda a Barbón, en presencia de Cofiño, en la misa de Covadonga de 2024.

La izquierda asturiana pide un reglamento que fije la representación institucional en actos religiosos

Vox carga contra Barbón por su ausencia, de nuevo, en la misa de Covadonga y Foro considera innecesario un reglamento de laicidad

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:13

La decisión de Juan Cofiño de acudir este año a la misa de Covadonga ha dividido a los grupos. Mientras la izquierda la ... crítica y pide un reglamento de laicidad, la derecha aplaude la presencia del presidente de la Cámara en la Basílica y arremete contra la ausencia, ya anunciada, por segundo año consecutivo de Adrián Barbón.

