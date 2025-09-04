El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Cofiño saluda al arzobispo de Oviedo antes de la misa de Covadonga de 2023. Damián Arienza

Día de Asturias

Cofiño justifica su asistencia a Covadonga: «Debemos proteger las relaciones institucionales»

«El año pasado se produjo una situación extraordinaria en la que sobraron adjetivos y emocionalidad. Debe hacerse una apuesta por la normalidad institucional», afirma el presidente de la Junta General

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:40

El 8 de septiembre de 2024 no hubo representación institucional en la misa en honor a la Santina en Covadonga. Ni el presidente del Principado, ... Adrián Barbón, ni el de la Junta General, Juan Cofiño, ni la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, atendieron la invitación del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en protesta por la utilización política que cada año viene realizando el prelado en esta ceremonia con sus polémicas homilías, en las que es habitual escucharle discursos contra el feminismo o los inmigrantes o negando el cambio climático. Hace un año, el presidente del Parlamento asturiano envió una carta a Sanz Montes en la que le comunicaba que no acudiría a la misa en la Basílica de Covadonga por los «excesos verbales amparados en la idea de libertad» que emplea el prelado para «desacreditar a las mujeres y a las personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente».

