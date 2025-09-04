Cofiño justifica su asistencia a Covadonga: «Debemos proteger las relaciones institucionales»

El 8 de septiembre de 2024 no hubo representación institucional en la misa en honor a la Santina en Covadonga. Ni el presidente del Principado, ... Adrián Barbón, ni el de la Junta General, Juan Cofiño, ni la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, atendieron la invitación del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en protesta por la utilización política que cada año viene realizando el prelado en esta ceremonia con sus polémicas homilías, en las que es habitual escucharle discursos contra el feminismo o los inmigrantes o negando el cambio climático. Hace un año, el presidente del Parlamento asturiano envió una carta a Sanz Montes en la que le comunicaba que no acudiría a la misa en la Basílica de Covadonga por los «excesos verbales amparados en la idea de libertad» que emplea el prelado para «desacreditar a las mujeres y a las personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente».

Aquel bloque político que plantó al arzobispo en 2024 se resquebraja este año. Como publicó ayer EL COMERCIO, el socialista Juan Cofiño sí acudirá el próximo lunes a la misa de Covadonga. Y lo hará porque, según explicó a este diario, «debemos proteger las relaciones institucionales».

El plante del pasado año no ha hecho que Sanz Montes haya moderado su discurso. Ha seguido manteniendo, a través de homilías o artículos, su tono negacionista hacia el feminismo, el cambio climático, la aplicación de leyes de memoria histórica –sonada fue su defensa de la cruz del Valle de los Caídos– o contra los inmigrantes y los practicantes de otras confesiones. Hace menos un de un mes se manifestó en contra de la cesión de espacios públicos para la celebración de actos de otras religiones, especialmente la musulmana, a cuyos fieles les llamó, despectivamente, «moritos».

Por tanto, ¿qué es lo que ha cambiado para Juan Cofiño como para sí acudir a Covadonga este año? El propio presidente del Parlamento asturiano lo argumenta. A preguntas de EL COMERCIO explica que el año pasado «se produjo una situación extraordinaria en la que sobraron adjetivos y emocionalidad. Fue una excepción a lo largo de una trayectoria de relación institucional razonable y deseable. En los últimos tiempos la polarizacion del país se ha vuelto extrema y eso debe hacerlos reflexionar», afirmó.

Prosigue en su argumentación el presidente del Cámara asturiana. «Yo creo que debemos proteger las relaciones institucionales al margen de personas y opiniones de cada cual. Las personas pasamos, las instituciones deben pervivir y protegerse. Debe hacerse una apuesta por la normalidad institucional», concluyó.

Silencio oficial en el PSOE

En el PSOE se ha optado por activar el modo silencio. Este periódico solicitó una opinión a la FSA sobre la decisión de Juan Cofiño de acudir el próximo lunes a la misa de Covadonga. La respuesta fue un escueto «no se harán valoraciones al respecto». Ni siquiera el presidente del Principado y secretario general de los socialistas asturianos, que el pasado 4 de agosto, y a preguntas de EL COMERCIO, ya anunció que este año tampoco acudiría, quiso referirse a ello y este jueves, en su visita al nuevo IES de La Corredoria, esquivó la pregunta de los periodistas con el clásico «pregúntenle a Cofiño». Este jueves fue la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien confirmó a este diario que tampoco irá a la misa en honor a la Santina que oficia Sanz Montes en Covadonga.

No obstante, según pudo saber este diario, la decisión del presidente de la Junta General ha causado sorpresa, primero, y malestar, después en el PSOE de la región. «¿A qué viene esto ahora?», se pregunta un dirigente socialista.

La respuesta a esta pregunta no la da Cofiño, sino otro dirigente socialista. Afirma que lo que busca el presidente de la Junta General es «normalizar» una relación que el año pasado quedó rota y, con su presencia en la misa de Covadonga, dar una oportunidad al arzobispo para dejar de politizar ese acto religioso.

El próximo 8 de septiembre veremos si Sanz Montes rebaja el tono o, por contra, quiere seguir tensando la cuerda.