Las juezas de Violencia advierten: «Una reforma tiene que llegar con medios. Esto no tiene sentido» El TSJA pidió refuerzos para los dos juzgados asturianos, de forma prioritaria para Gijón

Olga Esteban Gijón Lunes, 6 de octubre 2025, 15:50 Comenta Compartir

«No se pueden hacer reformas a coste cero». Es la frase que más repite Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, representante de Jueces para la Democracia y que en unos días se incorporará como titular del Juzgado de Violencia de Género de Oviedo. Sabe que lo que le espera allí «no pinta muy bien» porque, desde el viernes pasado, estos juzgados asumieron nuevas competencias sin que esto haya ido acompañado de más medios. El día 3 de octubre entró en vigor la reforma que deriva a Violencia de Género los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

En el caso de Oviedo, explica Rodríguez-Vigil, los delitos sexuales se repartían hasta ahora en cuatro juzgados. Ahora dependerán solo de ella. Aunque no conoce los números concretos de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial estima que el aumento de la carga de trabajo será, de media, de un 13%.

La cuestión es que el Ministerio de Justicia había comprometido más jueces y refuerzos en los juzgado, pero estos aún no han llegado. En el caso de Oviedo, ni siquiera los dos nuevos funcionarios comprometidos. En Gijón la situación es diferente porque, a la vista de la creación a finales de año de un nuevo juzgado de Instrucción y de la comarcalización del tema de violencia, se ha aprobado mientras una comisión de servicio: un juez de otro juzgado asumirá, además de su trabajo habitual, una parte del de Violencia. Por lo tanto, al menos hasta diciembre, Gijón contará «con dos jueces, o uno 'y medio'». Esto, para la jueza de Oviedo, supone «un agravio comparativo». Ella no tendrá por el momento ningún apoyo.

Lucía Rodríguez-Vigil y la titular de Gijón, Estrella María González Maroño, firmaron hace unos días un manifiesto al que se sumaron más de un centenar de jueces de todo el país criticando la situación. Explica Rodríguez-Vigil que los titulares de los juzgados exclusivos de Violencia están en permanente contacto y que el sentir genera es que «esto no tiene sentido».

De hecho, advierten del posible «colapso» porque «los temas de violencia conllevan más tiempo. Esto no es una estafa, en la que vienen a ratificar la demanda y ya está». La toma de declaración de una víctima de maltrato es más delicada y, por lo tanto, se necesita más tiempo. Pero es que también hay detenidos, a los que hay que dar prioridad para cumplir los plazos estipulados por la ley. Y juicios civiles, como los divorcios derivados de situaciones de violencia. Y son estos juicios, dice la jueza, los que sin duda se van a ver afectados por retrasos, pese a que de ellos dependen cuestiones importantes como guardia y custodia, regímenes de visita, manutención...«

«Las reformas deben ir acompañadas de memorias presupuestarias, tienen que ser serias». No vale, lamenta, «anunciar una reforma y luego olvidarse de ella». No cuestiona Rodríguez-Vigil que sean los juzgados de Violencia los que deban asumir estas competencias pero, sin duda, «deben hacerlo con medios humanos y materiales».

Asturias pidió refuerzos

La semana pasada, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Asturias se quedó fuera en este primer reparto, aunque el TSJA hizo también la petición de refuerzo. De hecho, lo hizo desde el primer momento, con petición prioritaria de refuerzo para Gijón por las necesidades que supone la comarcalización. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confía que esos refuerzos se aprueben «lo antes posible».

Temas

Violencia de género