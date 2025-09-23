Laureano Oubiña niega haber metido cocaína en Asturias 15 de los 22 acusados por la 'operación Matta', de 2017, han llegado a acuerdos con la Fiscalía, que ha rebajado sus peticiones de penas

La expectación a las puertas de la Audiencia Provincial, en Oviedo, era máxima a primera hora de la mañana. El histórico narco Laureano Oubiña se volvía a sentar en el banquillo por un asunto de drogas. En concreto, por su presunta implicación en la 'operación Matta', que según el Ministerio Fiscal, desde julio de 2017 formaba una organización dedicada al tráfico de drogas, especialmente de cocaína. Según ha leído hoy la presidenta de la Sección Segunda, «lo hacían de forma jerárquicamente ordenada, con una estructura y funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo».

Como queda dicho, 22 acusados, aunque sin duda toda la atención se la llevaba Oubiña que es precisamente el que con mayor énfasis ha defendido su inocencia. De hecho, 15 de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado las acusaciones de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, y en algún caso blanqueo de capitales. Para todos ellos, la Fiscalía ha rebajado sus peticiones iniciales de penas y finalmente todas se han quedado por debajo de los cinco años. Otro de los acusados ha aceptado los cargos de organización criminal y tráfico de drogas, pero no el blanqueo de capitales. Y otros cuatro acusados, entre los que se encuentra Oubiña, han negado su participación en los hechos.

La operación saltó a la luz el 8 de noviembre de 2017, cuando fue interceptado en la Autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad (El Franco), un vehículo de la organización en el que se encontraron, bajo el tapizado, cuatro paquetes plastificados de cocaína que arrojaron un peso de 4.105 gramos con una riqueza del 78,5%, droga valorada en 164.803,34 euros, según la información de Fiscalía. Además de esta droga, en los diversos registros practicados durante la operación se aprehendió cocaína por valor de 27.475,47 euros, junto con resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento, entre otros muchos efectos. Los acusados no disponían de licencia para su tenencia.

Por otro lado, las anotaciones contables incautadas a la organización reflejan grandes movimientos de adquisición de droga para su posterior distribución.

Durante los seguimientos y las escuchas de la operación aparecieron varias conversaciones telefónicas entre uno de los implicados, Carlos de la Mata, y Oubiña, que se habían llegado a encontrar personalmente en Galicia en dos ocasiones. Ambos han defendido hoy que aquellas reuniones nada tenían que ver con droga, sino con la situación de un tío de De la Mata, viejo compañero de cárcel de Oubiña, al que éste iba a ayudar con un sumario relacionado con un caso de extorsión. Durante la vista, Oubiña ha insistido una y otra vez en que «no tengo ninguna relación con los hechos». Fiscalía pide para él cuatro años y medio de prisión.

El abogado de Oubiña, Francisco García Berenguer, de Zaragoza, ha explicado que a su cliente se le acusa de un delito de tráfico de drogas (en ningún momento se ha considerado que fuera uno de los cabecillas de esta organización), «pero llevamos años diciendo que el señor Oubiña no tiene ningún tipo de vinculación con estos hechos. Estamos en el camino de demostrar que no está justificada la petición».

En cuanto a Carlos de la Mata, su abogada, Judith Gómez, ha explicado que en el acuerdo con Fiscalía se ha tenido en cuenta la demora del procedimiento, que ha sido «muy grave». Gómez ha sido muy crítica con «la penalidad de la espera» y ha admitido que la Fiscalía ha rebajado de forma considerable sus peticiones de penas por este motivo. «Es un mal endémico en este país, es extremadamente grave y debido a muchos extremos, pero principalmente a la falta de medios de la Administración. Las personas acusadas sufren la pena de banquillo, que es muy gravosa, y si resultan condenadas lo son en un momento de sus vidas muy distinto del momento inicial en el que cometieron los hechos».

Todos los acusados que han llegado a acuerdos hoy han reconocido que en el momento de los hechos tenían problemas de adicción a la cocaína y otras drogas, la mayoría ha pasado ya por tratamientos de desintoxicación y otros están a punto de iniciarlos. Cuando pasa tanto tiempo, insistía Gómez, «la función rehabilitadora no se cumple».

Otros dos acusados han defendido también su inocencia y dos más testificarán hoy, cuando se reanude el juicio a las diez y media de la mañana. En principio, los acusados no acudirán a la sala más, hasta el último día del juicio, previsto para el martes próximo.

Ha pasado tanto tiempo desde los hechos hasta que el caso ha llegado a juicio que tres de los implicados han fallecido en estos años. Entre ellos, uno de los considerados principales cabecillas de la organización y sobre el que pesaba la mayor petición de cárcel.