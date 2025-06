Llamedo defiende la «autonomía» de la RTPA frente a las críticas del PP: «Esto no es TeleAyuso»

El Gobierno regional y el PP se enzarzaron esta mañana en sesión plenaria tras la decisión del Consejo de Administración de la RTPA de no ... emitir en directo la misa que, con motivo del Día de Asturias, se celebra tradicionalmente en la Basílica de Covadonga. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de este órgano -elegidos a propuesta de los grupos parlamentarios de la Junta General- pone fin a una retransmisión en directo que se venía realizando desde 2006 y, para el PP, responde al «sectarismo» del Gobierno regional y a la «confrontación» que en los últimos años mantiene el presidente autonómico, Adrián Barbón, con el actual arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

La respuesta por parte del Gobierno regional no se hizo esperar. «La RTPA no es TeleAyuso, goza de autonomía e independencia», espetó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien recordó que la decisión de no emitir esta homilía no es política sino que se tomó «por criterios técnicos y en los órganos de gobierno de la RTPA» por lo que, argumentó, desde el Ejecutivo regional «ni se comparte ni se discrepa, sólo se respeta su autonomía». Llamedo fue muy dura con el diputado popular al que entiende que le «falla el subconsciente» porque «Asturias no es Madrid» e insta al principal partido de la oposición a «recapacitar» y dejar de «generar crispación» porque «es lo único que sabe hacer el PP». En un duro cara a cara entre la número dos del Gobierno y el diputado popular, Llamedo invitó al grupo parlamentario que lidera Álvaro Queipo a realizar una comparativa de cómo utiliza el PP la televisión pública en las comunidades donde gobiernan. «La gente sabe que la RTPA es su tele de confianza y es la tele de Asturias. Le recomendaría que no metieran las garras en ellas. Aquí no hay sectarismo, aquí no hay enfrentamiento», respondió Llamedo.

Además, desde el Gobierno quisieron recordar que dos de los representantes de los órganos de dirección de la RTPA fueron nombrados por el PP y «ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo» ya que uno votó en contra de la propuesta de suprimir esta emisión en directo y el otro se abstuvo. «Un clásico del PP», espetó la también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo..

Para los populares, sin embargo, esta decisión es un «paso más» en la animadversión del Gobierno con el arzobispo. «En esta guerra ustedes han hecho víctimas a esa audiencia», reprochó Cifuentes, quien recordó que hay muchas televisiones públicas en este país que emiten actos religiosos «y no pasa nada».