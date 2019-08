La presencia de jabalíes en Salinas mantiene en alerta a los vecinos Los jabalíes se acercaron esta semana a la calle Piñole. / LVA El concejal de Medio Ambiente tendrá una reunión con el director general de Biodiversidad este lunes para trabajar en el control de la especie SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 31 agosto 2019, 01:03

La presencia continua de una familia de jabalíes en Salinas mantiene en alerta a los vecinos, que aunque afirman «estar perdiendo el miedo», sí sienten inseguridad ante lo que pueda pasar con los ejemplares, cuatro crías y un adulto. Se hacen notar en las inmediaciones de la avenida del Campón y también en la calle Piñole o incluso el parque de La Deva, donde el jueves pastaban cerca de un grupo de niños.

«No les tengo miedo, pero en cualquier momento pueden sentirse atacados y haber un problema. A las crías se les ve tranquilas, pero siempre van con un adulto, que sí puede atacar», decía ayer José Luis Martínez, vecino de Salinas. Hay quienes sí tienen «respeto» por estos animales salvajes y no se atreven a acercarse a ellos. «Pueden parecer muy dóciles o sociables como se viene diciendo, pero no lo son. A mi me dan mucho respeto, yo suelo salir con mi mascota a pasear y no siento seguridad. Quién me dice que no van a venir a por mi perro si le oyen ladrar», comentaba Nerea Díaz, otra residente en la localidad.

Los jabalíes se han criado en la zona y se les ha visto los últimos días buscando comida sin descanso. La madre de los pequeños jabatos desapareció hace cuestión de seis días y según todo apunta podría ser el ejemplar que apareció muerto en la zona boscosa de Raíces. «Están agudizando sus sentidos, tienen que comer y vienen a las zonas verdes», decía José Luis Martínez. Su acercamiento al parque atrajo las miradas de quienes se encontraban en La Deva en ese momento, pero desde el Ayuntamiento advierten que «no son animales domésticos, lo mejor es dejarlos y no intentar acercase a ellos o tocarlos».

La Asociación de Vecinos de Salinas ha recibido numerosos mensajes de residentes en la zona alertando de la presencia de estos animales y sus posibles consecuencias. «Son animales incontrolables y se trata de prevenir el riesgo de accidentes», decía Gustavo Prieto, su expresidente. La entidad puso en conocimiento del Consistorio las quejas vecinales e insisten en que «la gestión ya está hecha desde el Ayuntamiento y ahora hay que esperar a que la intervención del Principado sea lo antes posible». Además, recalcan que «el miedo a que pase algo siempre lo hay, aunque los que se están viendo estos días parecen mansos, pero se necesita una solución inmediata y también una intervención que prevenga estas situaciones que empiezan a ser habituales».

Por su parte, el Ayuntamiento sigue realizando gestiones para atajar el problema lo antes posible. El lunes el concejal de Medio Ambiente, Iván López, mantendrá una reunión en la consejería con el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo. «Actuamos con diligencia y desde el primer momento. Nosotros no podemos hacer nada al ser animales salvajes las competencias las tiene el Principado, que ya está alertado y que mandará guardas para controlar los ejemplares y planificar qué hace», explicó el pasado jueves el concejal de Interior, Javier González.