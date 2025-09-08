El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Antonio Trevín, quien fuera alcalde de Llanes más de una década, falleció el pasado mes de julio. XUAN CUETO

Medallas de Asturias

Antonio Trevín, presidente de Asturias y exalcalde de Llanes: un maestro al servicio de la política

Quien fuera también delegado del Gobierno y diputado en el Congreso, fallecido en julio, recibirá la Medalla de Asturias por «su entrega vital al servicio público»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Maestro, alcalde, presidente del Principado, delegado del Gobierno en Asturias, diputado en las Cortes... La biografía de Antonio Trevín Lombán (Avilés, 1956-Llanes, 2025) ... podría condensarse en una sucesión de cargos, pero su trayectoria personal y política fue mucho más. Trevín fue un hombre que entendió la política como un ejercicio de servicio público constante, desde las aulas de una pequeña escuela llanisca hasta la tribuna del Congreso. El Principado le rendirá hoy homenaje póstumo con la entrega de la Medalla de Asturias, el máximo reconocimiento institucional, que el propio Trevín recibió en vida pero que la enfermedad le impidió recoger en persona. Falleció el 23 de julio a los 69 años, tras meses de lucha contra un cáncer de páncreas.

