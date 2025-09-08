Juan Sebastián López Arranz, estomatólogo y ex rector de la Universidad de Oviedo: el 'padre' de la cirugía maxilofacial en Asturias y «universitario ejemplar»

Elena Rodríguez Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Lo recoge su perfil de LinkedIn. Experiencia: en la Universidad de Oviedo 53 años y nueve meses. Más de medio siglo en una institución en la que Juan Sebastián López Arranz (Valladolid, 1940) lo ha sido todo: fundador y director de la Escuela de Estomatología, catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial, decano de la Facultad de Medicina, rector entre los años 1988 y 1992, diretor del departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, catedrático emérito... No es de extrañar que, en el homenaje que le rindió la Universidad en 2010, compañeros y amigos se refirieran a él como un «universitario ejemplar». Y eso que reconoce haber sido «muy crítico» con la institución académica.

De hecho, la asunción de todas esas responsabilidades en diferentes ámbitos de la gestión respondió a su intento de dar respuesta a sus críticas. «Me permitieron conocer mejor a los distintos colectivos que formamos la Universidad, sus problemas y expectativas. En definitiva, me ayudaron a ser más humilde y reconocer mis limitaciones. Fue una experiencia inolvidable y muy gratificante».

Considerado el padre de cirugía maxilofacial de Asturias, en durante toda su trayectoria laboral compaginó la docencia (huella de su abuela paterna, maestra nacional) con el ejercicio de la profesión de médico estomatólogo.

Siempre quiso ser médico y eligió la especialidad por «devoción», influenciado también por el ejemplo de su padre, médico y odontólogo. «Somos una plaga», ríe, porque también son estomatólogos un hermano, dos hermanas y su hija (médico y odontóloga).

«Una suerte»

Para él, ha sido «una suerte»·poder aunar docencia e investigación –tiene más de 208 publicaciones y dirigió 31 tesis– y el ejercicio de la medicina. Ha sido cirujano, jefe del área de Cirugía Maxilofacial y director médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). De su papel en la creación del complejo hospitalario se siente orgulloso y de haber contribuido a salvar las reservas a que 'universitario' apareciese en la denominación del HUCA.

En su jubilación echa de menos ambas facetas, pero no está en absoluto inactivo. Desde 2023 preside la Real Academia de Medicina del Principado, en la que se ha propuesto rejuvenecerla y que cuente con mayor representación femenina. Por todo ello, «por haber permitido que Asturias se sitúe en posición de vanguardia en la cirugía maxilofacial», hoy será nombrado Hijo Adoptivo del Principado.