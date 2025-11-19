El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una asturiana, víctima de malos tratos, con las sentencias acumuladas contra su expareja. Paloma Ucha

Más de 100 menores asturianos están en riesgo de sufrir violencia vicaria

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género constata 104 casos en Asturias, región que dobló en un año la cifra de mujeres con protección policial

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:16

El caso de Juana Rivas, la madre andaluza que lleva diez años de pleitos con su exmarido, condenado por maltrato, y que está obligada ... a dejar a su hijo menor viviendo con su agresor y padre, ha vuelto a poner sobre la mesa la violencia vicaria. Una que parece movilizar a la población solo cuando se convierte en asesinato, ya que en los pasos previos las víctimas no se sienten protegidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

