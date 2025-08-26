El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una voluntaria de Cruz Roja da la mano a un menor extranjero llegado a Canarias en cayuco y sin familia. E C.

El Estado eleva a 331 la cifra de menores extranjeros sin familia que puede acoger Asturias

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros cifra para el reparto por comunidades una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, con lo que Asturias tendrá que triplicar la capacidad actual de 101 acogidos

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 14:34

Asturias triplicará la acogida a menores extranjeros que llegan a España sin su familia. De las 101 plazas de que dispone en la actualidad ... el Principado, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tendrá que habilitar 230 más hasta llegar a las 331 que, según el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, debe contar la región. Una cifra que se queda lejos de las 144 nuevas plazas que preveía, en la última reunión sectorial, el Ministerio de Juventud e Infancia.

