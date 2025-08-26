El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón y Adriana Lastra hoy, tras la reunión del Cecopi. E. C.
Reparto de Menores Extranjeros no Acompañados

Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»

El presidente del Principado defiende que acoger a menores extranjeros no acompañados «es cuestión de humanidad» y que la migración «es una ventana de oportunidad para ganar población»

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 12:49

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, ... es decir, el número de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas) que pueden acoger. El Ministerio de Juventud e Infancia ya avanzó las cifras provisionales y se sabe que Asturias puede recibir 144 más que se suman a las 101 plazas de las que ya dispone la región. Pero no ha esperado a la resolución ministerial el presidente del Principado, Adrián Barbón, para volver a defender que la acogida a menores «es una cuestión de humanidad y, cuando se pierde la humanidad, se pierde todo».

