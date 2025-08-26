Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, ... es decir, el número de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas) que pueden acoger. El Ministerio de Juventud e Infancia ya avanzó las cifras provisionales y se sabe que Asturias puede recibir 144 más que se suman a las 101 plazas de las que ya dispone la región. Pero no ha esperado a la resolución ministerial el presidente del Principado, Adrián Barbón, para volver a defender que la acogida a menores «es una cuestión de humanidad y, cuando se pierde la humanidad, se pierde todo».

Tras la reunión del Cecopi, en la que se analiza la situación de los fuegos que siguen activos en la región, Barbón volvió a reiterar, «como dije el otro día en Colombres, cada vez que se habla de estos menores no acompañados, pongo el ejemplo de nuestros abuelos, cuando con 13 o 14 años se iban solos a México, Argentina o Uruguay a intentar buscarse la vida». Se pregunta el presidente regional «¿Cómo nos sentiríamos si nuestros ancestros hubieran sido recibidos a pedradas, o intentar internarlos o devolverlos a no sé dónde o que se murieran en el mar, cómo nos sentiríamos?», en relación a la situación que viven ahora los menores extranjeros, casi 4.000, que viven hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla, a donde llegan solos en busca de un futuro.

En un paso más allá, el jefe del Ejecutivo asturiano explicó que «hay gente que ya incluso está replanteando que una de las ventanas de oportunidad para trabajar en el medio rural en toda España, para repoblar el medio rural tiene que pasar por la venida de emigrantes«. Porque, explicó, «es evidente que los tiempos han cambiado, la gente vive en los ejes urbanos, no quiere vivir en el pueblo». Aunque adelantó que «sé que no tiene que ver con los menores, pero sí con el fenómeno migratorio. Por eso quiero llamar la atención sobre aquellos que critican el despoblamiento del medio rural, que a todos nos duele y a mí particularmente, porque este un gobierno profundamente ruralista, también hay que ser consciente de que sin la venida de emigrantes nosotros estaríamos por debajo del millón de habitantes, no crearíamos empleo como estamos creando, habría sectores productivos en los que habría muchísima falta de mano de obra».

Casi 4.000 menores sin familia

De todas formas, la decisión que tomará hoy el Consejo de Ministros no fija el número de traslados a cada comunidad, permitirá que las comunidades o ciudades autónomas que se encuentren en una situación de sobreocupación, soliciten la contingencia migratoria extraordinaria. Según cálculos del Ministerio de Juventud e Infancia a fecha de julio de 2025, para sacar de la contingencia migratoria extraordinaria a Canarias, Ceuta y Melilla, las comunidades autónomas tendrían que acoger a 3.975 menores migrantes solos.

En concreto, las comunidades que más menores migrantes deberán acoger son: Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas; Madrid, con 647 y Comunidad Valenciana, con 571. Entre las tres suman casi la mitad del total de menores.

Les siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (118). La que menos menores deberá acoger es Baleares, con 49.

Mientras, Euskadi y Cataluña quedarían fuera del reparto «debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años». No obstante, Cataluña ha anunciado su intención de acoger, como mínimo, el mismo número de niños, niñas y adolescentes que en anteriores campañas de acogida, es decir, 31. Según el Ministerio, al terminar los traslados, Cataluña sería la comunidad con mayor número de niños, niñas y adolescentes en su sistema. A estos casi 4.000 menores, hay que añadir los 1.200 menores que han solicitado asilo. Diez de ellos ya están acogidos en Asturias.