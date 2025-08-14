El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías nacionales se reencuentran con jóvenes inmigrantes a los que salvaron de un naufragio en El Hierro. EFE

La alcaldesa de Gijón acusa al Principado y al ministerio de falta de «coordinación leal» con los menores

Carmen Moriyón recuerda que «son niños que huyen de situaciones insostenibles», mientras UGT y Tomé arremeten contra el discurso de Vox

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Casi seguro que no leerán esta información. Como tampoco las anteriores. Pese a ser los protagonistas de parte de la lucha política española y, en ... los dos últimos días, de la asturiana, los diez menores africanos que han llegado a Gijón como refugiados intentan hacerse a su nueva vida en las plazas que para ellos ha habilitado Accem, la ONG especializada en la atención a refugiados y personas con la condición de asilados. Son ellos diez de los 1.200 menores con derecho a asilo político para los que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara plazas que financiará con 40 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  2. 2 Bonnie Tyler conquista Poniente
  3. 3 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  4. 4

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  5. 5 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  6. 6 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  7. 7

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  8. 8 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  9. 9 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  10. 10 El TSJA dice que el crimen de Susana Sierra en Gijón «no ha sido calificado como de violencia de género»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La alcaldesa de Gijón acusa al Principado y al ministerio de falta de «coordinación leal» con los menores

La alcaldesa de Gijón acusa al Principado y al ministerio de falta de «coordinación leal» con los menores