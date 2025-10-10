El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Guardia Civil, durante la búsqueda de la mujer desaparecida en el Cabo Peñas. Damián Arienza

Las malas condiciones de la mar complican la búsqueda de la mujer desaparecida en el Cabo Peñas

La inspección de la Guardia Civil se está haciendo a pie para localizar a la vecina de Ujo de 33 años

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:48

La Guardia Civil retomaba a primera hora de la mañana de este viernes la búsqueda de la mujer de 33 años cuyo coches y pertenencias fueron hallados el miércoles en Viodo, próximo al Cabo Peñas.

Las malas condiciones de la mar han obligado a suspender la búsqueda desde el agua. Las inspecciones se centran ahora por tierra. Los agentes del Seprona y de Seguridad Ciudadana han estado a lo largo de la mañana revisando la playa de Llumeres y los alrededores.

La mujer falta de su domicilio en Ujo desde el sábado. Sus familiares denunciaron la desaparición ante la Benemérita y tras cinco días de investigación localizaban su coche estacionado en Viodo. Poco después aparecía una mochila con sus pertenencias en una cueva de un acantilado.

