Las malas condiciones de la mar complican la búsqueda de la mujer desaparecida en el Cabo Peñas
La inspección de la Guardia Civil se está haciendo a pie para localizar a la vecina de Ujo de 33 años
Gijón
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:48
La Guardia Civil retomaba a primera hora de la mañana de este viernes la búsqueda de la mujer de 33 años cuyo coches y pertenencias fueron hallados el miércoles en Viodo, próximo al Cabo Peñas.
Las malas condiciones de la mar han obligado a suspender la búsqueda desde el agua. Las inspecciones se centran ahora por tierra. Los agentes del Seprona y de Seguridad Ciudadana han estado a lo largo de la mañana revisando la playa de Llumeres y los alrededores.
La mujer falta de su domicilio en Ujo desde el sábado. Sus familiares denunciaron la desaparición ante la Benemérita y tras cinco días de investigación localizaban su coche estacionado en Viodo. Poco después aparecía una mochila con sus pertenencias en una cueva de un acantilado.