Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»

En un pueblo que escasamente supera los 200 habitantes, eran muchas más personas las que este domingo asistieron a la iglesia parroquial de Posada de Rengos, en Cangas del Narcea, para dar el último adiós al vecino de la localidad, Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años, uno de los dos mineros fallecidos el viernes tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa Tyc Narcea.

La lluvia acompañó un funeral cargado de lágrimas de dolor y de profunda impotencia. Impotencia por un accidente que le quitó la vida «a una persona excepcional, que amaba vivir, quizás por eso vivía la vida a tope», recordó, casi sin poder hablar, S. F. P. amigo de Óscar.

El parroco que ofició la misa, Juan José Blanco, empezó el emotivo funeral diciendo que «hoy la Iglesia es madre porque acoge con todo su cariño y amor a este hijo suyo y a vosotros, su familia. El compañerismo y la sensibilidad frente a esta desgracia que ha roto a hombres y mujeres», comentó el párroco de Vega de Rengos.

Se dirigió después a los familiares de Óscar para tratar de consolar su llanto: «Os envío ese abrazo de cariño, de amistad y de empatía... Sólo nos queda la esperanza de que Óscar descansa en paz», subrayó.

Otra vecina y amiga del fallecido, Verónica González, lo describió como «una persona auténtica, buen amigo, hijo, hermano... Sé que la muerte es algo que no podemos evitar y que nos tocará a todos, pero cuando es injusta y temprana, duele mucho más. A él no le tocaba morir, no era su momento», aseguró con profunda tristeza.

Tras el funeral, a Óscar le darán cristiana sepultura en el cementerio parroquial.