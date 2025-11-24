El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalaciones de Tyc Narcea en Vega de Rengos. Damián Arienza
Tragedia minera en Asturias

Los dueños de la mina de Cangas del Narcea, «devastados», piden dejar trabajar a las autoridades «con serenidad, rigor y respeto»

«Cuando concluya su trabajo seguiremos con total responsabilidad cada una de las indicaciones que determinen», comprometen

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:42

Dos mineros fallecieron el viernes en un derrumbe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, explotación en manos de Tyc Narcea. Desde la propiedad se dicen «consternados», «frustrados» y dolidos por el suceso, y piden dejar trabajar a las autoridades para que clarifiquen el accidente y describan las mejoras que son susceptibles de aplicación.

En un comunicado Tyc Narcea explica que «desde el primer momento, la empresa ha puesto todos sus medios técnicos y humanos a disposición de las administraciones, porque entendemos que, ante una tragedia de esta magnitud, lo esencial es colaborar sin reservas. Nada prepara para la devastación que supone mirar a los ojos a unas familias rotas por el dolor y no encontrar palabras capaces de aliviar, aunque sea mínimamente, su sufrimiento».

«La propiedad se siente profundamente conmocionada y, a la vez, frustrada. Sabemos que trabajamos bajo los más estrictos niveles de seguridad, sometidos a controles constantes y rodeados de equipos formados por profesionales con una enorme experiencia en el ámbito minero, tanto de la empresa como de la propia Administración. Y, aun así, un giro cruel del destino, un fenómeno natural imposible de anticipar, ha desencadenado lo que jamás debería haber ocurrido. Ese pensamiento pesa enormemente, y no existe consuelo para nadie».

Además de solidarizarse con las víctimas y sus familias, desde la propiedad de Tyc Narcea señalan que «ahora, lo más importante es permitir que la Administración realice su labor con serenidad, rigor y respeto. Cuando concluya su trabajo, seguiremos con total responsabilidad cada una de las indicaciones que determinen las autoridades competentes».

