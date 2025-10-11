Los Cofrades de Honor desfilan al ritmo de la gaita por las calles de Cangas del Narcea

Soraya Pérez Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

La Cofradía del Vino de Cangas del Narcea desfiló este sábado por las calles de la villa al ritmo de la banda de gaitas La Tarabica, de la Casa de Asturias de Guadarrama, en la segunda jornada de la Fiesta de la Vendimia.

Y entre ellos estaban los cofrades de honor de esta edición: el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz, Maximino Rodríguez; el chef Cristian González; y el presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, José Luis Murcia.

También se llevó a cabo la pisada tradicional de la uva, que es uno de los actos centrales de estos festejos. La jornada cerró con broche de oro en el patio del Ayuntamiento con el grupo D'Rumba.

Ampliar Álvaro Queipo, cofrade de honor. E. C.

Los más pequeños, por su parte, pudieron explotar al máximo toda su creatividad en el parque de La Reguera de Cangas, llenando con su arte cada rincón en el marco de la actividad 'VendimiArte'. «Gracias por dejar tan guapo este rincón de la villa para la Fiesta de la Vendimia. Sois unos artistas», agradecieron desde el Ayuntamiento.

La Fiesta de la Vendimia concluirá este domingo a lo grande con una programación muy variada que incluirá una demostración y talleres para niños y adultos de torneado de cerámica negra de Llamas de Mouro, que estará a cargo de Verónica Rodríguez y será durante todo el día.

Además, tendrá lugar una degustación y venta de vino DOP de Cangas a las 11 horas, seguida de la entrega de galardones Uva Verde, Uva Madura y Artesano Mayor, en el patio del Ayuntamiento. Para cerrar los festejos, a las 18 horas se realizará una cata maridaje de vino de denominación de origen (DOP) Cangas con Queso Casín.

Temas

Cangas del Narcea