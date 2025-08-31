Flores y alabanzas a la Virgen de la Riégala

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Clara García, se mostró satisfecha por el buen tiempo que acompañó la jornada. «Hubo muy buen tiempo durante toda la mañana y eso ayudó mucho. Además vino muchísima gente«, comentó

Fiesta de La Regalina, en Cadavedo, en el concejo de Valdés.

Una vez más, como viene siendo tradición desde hace décadas, el último domingo de agosto está marcado en el calendario de Cadavedo, en Valdés, como un día muy especial en el que se celebra la tradicional romería de La Regalina.

En esta ocasión los festejos dieron comienzo a las 11 horas con el desfile por las calles del pueblo. Los romeros, acompañados por música tradicional, llevaron hasta el campo de La Garita las ofrendas a la Virgen de Riégala: ramos de manzanas y las típicas alfiladas.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Clara García, se mostró satisfecha por la gran participación y por el buen tiempo que acompañó la jornada. «Hubo muy buen tiempo durante toda la mañana y eso ayudó mucho. A las cuatro de la tarde empezó a orbayar un poco, pero luego paró y el cielo volvió a despejar. Vino muchísima gente este año», expresó García.

En esta edición el pregón estuvo a cargo de José Manuel Fernández por vigésimo segundo año consecutivo. Tras él, se bailó la danza prima y se llevó a cabo la tradicional procesión de la Virgen de Riégala.

El día cerró con broche de oro con una comida campestre, seguida de bailes y música que amenizó la jornada.

Programa de los próximos días

Para mañana, la fiesta continuará a las cinco y media de la tarde cuando tendrá lugar una refrescante y divertida fiesta de la espuma en el campo de la Iglesia. Posteriormente, la noche de fiesta discurrirá en compañía de dj Sito y Banda Gaudí.

Y el martes, a partir de las cuatro de la tarde. se disputarán partidos infantiles de fútbol y a las diez de la noche se comenzarán a repartir los bollos preñaos en las puertas de la iglesia.

Finalmente, a las diez y media, La Regalina 2025 se despedirá con una última gran noche de verbena amenizada por el inigualable grupo Ideas y la orquesta Marbella.

