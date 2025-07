El pacto de gobierno PP-Vox en Tineo salta por los aires

El pacto de gobierno en Tineo entre el PP y Vox ya es historia. Según ha podido confirma EL COMERCIO, el acuerdo suscrito en ... 2023 por el que ambas formaciones desalojaron al PSOE de la Alcaldía de este concejo ha sido roto 48 horas después de que Esther López, hasta el lunes edil de Medio Rural por Vox, decidiera abandonar la disciplina de su partido y pasarse al grupo de no adscritos. Ahora, los dos partidos del gobierno local se culpan mutuamente de la ruptura del acuerdo. De esta forma, el equipo que lidera la alcaldesa Montse Fernández (PP), se queda en minoría. Las elecciones locales de 2023 dejaron al PSOE como la lista más votada, con cinco representantes, los mismos que el PP. Vox obtuvo dos e IU, uno. Los dos partidos de derecha impusieron su mayoría para evitar un nuevo gobierno socialista en Tineo.

Desde el inicio de la legislatura la convivencia en el gobierno entre PP y Vox ha sido tensa. El momento de mayor desencuentro tuvo lugar en el pleno del pasado lunes, cuando el teniente de alcalde y portavoz de Vox en el concejo, Sergio Martínez, votó en contra de la propuesta que llevaba el equipo de gobierno local de cerrar la escuela de música. Sumado a los votos de PSOE e IU, que siempre rechazaron esta iniciativa, la alcaldesa sufrió una dura derrota.

Crisis interna en Vox

Ese pleno ha hecho saltar por los aires la estabilidad política en Tineo. Primero en Vox. Porque en la misma sesión, Esther López, edil de Vox, anunció su decisión de abandonar la disciplina de su partido y pasarse al grupo de concejales no adscritos. Lo hizo tras leer un comunicado en el que argumentaba su decisión por las discrepancias que, asegura, mantenía con la estrategia de su partido. «He manifestado en varias ocasiones mi postura contraria a ciertos comunicados emitidos por el partido, en los que rara vez he sido parte activa o previamente informada. No ejercían la necesaria crítica constructiva desde el respeto o la posibilidad de tender puentes entre aquellos que, por muchas diferencias que puedan tener, persiguen un objetivo común», expresaba en el comunicado que leyó en el pleno.

Pero el acuerdo saltó por los aires este miércoles. En la tarde tuvo lugar una reunión entre Montse Fernández y Sergio García para hablar sobre el reparto de competencias en el gobierno local tras la salida de Esther López de Vox. En esa reunión, la alcaldesa del PP le trasladó al teniente de alcalde su decisión de mantener a la citada concejala al frente de Medio Rural, el área que venía desempeñando. Una decisión que servido para que Vox dé por roto el acuerdo. «La alcaldesa de Tineo elige gobernar con una tránsfuga antes que con un socio leal como Vox», afirma en un comunicado enviado por la dirección regional de este partido.

Reunión entre los socios

En Vox se responsabiliza a la Montse Fernández de ser quien «ha roto el acuerdo» al mantener las competencias a Esther López, que ya no pertenece a Vox. Sergio Martínez, advirtió a la alcaldesa durante la reunión mantenida este miércoles que el acuerdo de gobierno suscrito al inicio del mandato «ha saltado por los aires» manteniendo dicha responsabilidad en la edil que ha decidido dejar el partido. «En una actitud soberbia, la alcaldesa ha decidido mantener las competencias de la concejal que ya no está en Vox sin importarle que con ello rompe el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y VOX y debilita la estabilidad política en el Ayuntamiento de Tineo. Se olvida Montse Fernández que es alcaldesa gracias a Vox», asegura el teniente de alcalde. O lo que es lo mismo, Vox responsabiliza al PP de romper el pacto de gobierno.

«El problema lo tiene Vox»

En el Partido Popular niegan la mayor. En declaraciones a ELCOMERCIO.es, Montse Fernández afirma que es Vox quien ha decidido abandonar el gobierno. «Estamos aquí para trabajar por los vecinos de Tineo y consideramos que Esther López ha venido desempeñando un gran trabajo al frente del área de Medio Rural y, por tanto, no hay motivo alguno por el que debamos retirarle las competencias», dijo. «Los problemas los tiene Vox internamente. Una de sus concejalas se ha ido y es cosa de ellos. Nosotros no hemos roto nada», añadió.

Lo cierto es que esta crisis sume a Tineo en una grave situación de inestabilidad. El gobierno de Montse Fernández se queda en minoría, sin los apoyos suficientes para sacar adelante sus iniciativas. O, incluso, le deja sin apoyos necesarios para salvar una moción de censura, que viendo el escenario político tinetense de esta legislatura tampoco sería tan descabellado que esa posibilidad ocurriera.