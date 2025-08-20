El Ayuntamiento de Llanes reclama medidas para evitar más accidentes en la recta de Turanzas, tras un nuevo siniestro mortal Un ciclista de 63 años pereció ayer al ser arrollado por un coche en una zona de amplia visibilidad en la que los vecinos denuncian que muchos vehículos circulan «demasiado rápido»

El lugar en el que ocurrió el accidente de ayer es la recta de salida de Posada de Llanes hacia La Robellada, el inicio de la As-115.

Octavio Villa Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025

Tras el accidente que tuvo lugar ayer en el punto kilométrico 1 de la AS-115, en la recta que sale de Posada de Llanes hacia La Robellada a la altura del acceso a la localidad de Turanzas, que le costó la vida a un ciclista de Baracaldo de 63 años, al ser arrollado por un vehículo de matrícula belga, el Ayuntamiento de Llanes reiteró esta mañana al Principado la solicitud de medidas de seguridad vial en la AS-115 a su paso por Turanzas, al tratarse esta vía de una competencia autonómica.

El Consistorio llanisco recuerda que ha «solicitado de forma reiterada (hasta tres veces en el último año) medidas de seguridad vial, sin que la Administración del Principado haya hecho nada al respecto. Ya en el pasado mes de septiembre este equipo de gobierno llevó a Pleno una moción sobre reclamaciones al Principado en materia de seguridad vial en carreteras de competencia autonómica».

Lo que pide el Ayuntamiento de Llanes en la zona es que el Principado instale «badenes reductores de velocidad, paso de peatones y señalización vertical en Turanzas (AS-115)», una petición que »los concejales del PSOE no votaron a favor«, indica el equipo de gobierno llanisco. De dicho acuerdo se emitió comunicación en septiembre de 2024 a la Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, »sin que el Principado hiciera nada al respecto.

Meses antes, el 4 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Llanes había remitido al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, una «reiteración de solicitud» de señalización de seguridad vial en la carretera AS-115 en el tramo de Vibañu, en la que además de lo referido a esta localidad se solicitaba también «mejoras de seguridad peatonal y visibilidad en tres puntos para la incorporación de vehículos en la AS-115 y reducción de velocidad en la recta de la AS-115 en Turanzas».

Indica el Ayuntamiento llanisco que «tampoco en esta ocasión el Principado hizo nada al respecto. Más recientemente, el 23 de junio de 2025, nuevamente se solicitó desde el Ayuntamiento de Llanes a la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios la adopción de medidas en la recta de Turanzas, y más concretamente en el entorno del cruce del Colegio Don Orione y la entrada de Posada, pidiendo la limitación de velocidad como zona escolar (30 kilómetros por hora) y la oportuna señalización, la implantación de bandas sonoras en la AS-115 en ese tramo y la señalización horizontal en el pavimento».

Sin embargo, añade el Ayuntamiento de Llanes, «el Principado no ha respondido a las demandas de los vecinos de Turanzas y de Posada, y a las reclamaciones de este Ayuntamiento de Llanes. Así las cosas, desde el equipo de gobierno municipal de Llanes rogamos a la Consejería y al Principado que adopte las medidas solicitadas, que a la vista de los acontecimientos son necesarias y más que razonables».

Los vecinos de Turanzas y de Posada de Llanes, además, han transmitido a este periódico la necesidad de actuar en dicha recta, en la que una vecina de Turanzas indica que «muchos vehículos vienen, en ambas direcciones, a velocidades desmedidas, cuando se trata de un zona de mucho paso no sólo de tráfico rodado y bicicletas, sino también de viandantes. Si no se actúa con diligencia, habrá más desgracias», alerta.