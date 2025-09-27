El montañero británico accidentado en Picos de Europa, desde el hospital: «Gracias a todos los que me ayudaron»

Harry Elliott, el montañero que sufrió un accidente en Picos de Europa; abajo a la derecha, una imagen del estado de su pierna.

María Báscones Gijón Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:41h. Compartir

Harry Elliott sufrió un accidente en Picos de Europa el pasado 22 de septiembre. Este montañero británico resultó herido tras un desprendimiento de rocas en la Canal del Texu, en Cabrales, y tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas, donde continúa ingresado. Una «fractura de fémur que requiere cirugía» debido al impacto de las rocas el día del suceso es la culpable de que aún permanezca en el centro hospitalario aunque, según ha querido compartir con este periódico, «tengo esperanzas de recuperarme por completo».

Casi una semana después del incidente, el montañero que ha estado «recorriendo Europa en bicicleta durante las últimas seis semanas», con más de 3000 kilómetros a sus espaldas a través de «Países Bajos, Alemania, Francia, Andorra y España», ha querido dar las gracias. «A los voluntarios que acudieron en mi ayuda en tierra y al personal del helicóptero que me evacuó al hospital». Tampoco se ha olvidado del «personal del hospital de Arriondas por su apoyo durante este momento difícil».

Harry tenía en mente regresar a su país el pasado 26 de septiembre «en ferry desde Santander», aunque la mala suerte le frustró los planes. «Espero que me trasladen de vuelta al Reino Unido el 29 de septiembre, donde me operarán de la pierna», cuenta a este diario, con el que ha querido ponerse en contacto para «expresar mi agradecimiento a quienes me ayudaron».

A pesar de que fue en Asturias donde le tocó vivir este desagradable contratiempo, promete regresar: «Me ha maravillado la belleza de la región y espero volver cuando esté en forma y pueda hacerlo».