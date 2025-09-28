Comienzan los cortes del tráfico por las obras de remodelación del puente de Ribadesella Se suprime uno de los carriles y la circulación será regulada de forma alterna por semáforos. Desde el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre se prohibirá el tránsito a los vehículos durante una hora

Vehículos circulando por el puente de Ribadesella, que desde este lunes será objeto de restricciones de tráfico.

Las obras de remodelación del puente de Ribadesella entran en una nueva fase. Desde este lunes comenzarán a los cortes al tráfico en uno de los carriles y se facilitará la circulación alternativa por otro carril. Esta medida se prolongará durante un plazo estimado de cuatro meses, según informó este domingo el Ministerio de Transportes.

El corte de uno de los carriles con tráfico alternativo en ambos carriles será ininterrumpido –de lunes a domingo– y la circulación estará regulada por semáforos. Durante los cuatro meses de restricciones también serán necesarios realizar cortes totales de tráfico de manera puntual para realizar los trabajos de hormigonado del encepado de las pilas. Estos cortes, que deberán ser coincidentes con la bajamar, tendrán una duración aproximada de cuatro horas y se anunciarán con la debida antelación.

Además, desde mañana y hasta el 2 de octubre tendrán lugar dos cortes totales de 1 hora, aproximadamente, para colocar la micropilotadora. Según infirma el ministerio, el itinerario alternativo previsto será la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio y Pando.

Prioridad a vehículos de emergencia

Transportes explica que durante los cortes totales, ante un transporte de emergencia, se detendrán los trabajos y recolocará la maquinaria para que los vehículos de emergencia puedan cruzar con total seguridad. Además, en este periodo, se permitirá en todo momento el paso peatonal sobre el tablero del puente.

Las obras del puente de Ribadesella se reiniciaron el pasado mes de junio y durante los meses de verano se han ejecutado trabajos previos, como la limpieza de los pilotes existentes de pila 8 a pila 13 y el estribo 2.

Además, se ha realizado la limpieza de los pilotes actuales para su adherencia con el futuro encepado. En la segunda semana de septiembre comenzaron también los trabajos subacuáticos en las pilas 1 a 7, consistentes en la excavación necesaria para poder desplegar el hormigón de limpieza y dejar espacio suficiente por debajo al nuevo encepado, además de la limpieza de los pilotes existentes.

