El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece Emilio Garciablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
La Guardia Civil, en la casa de la víctima en Cuevas del Agua, poco tiempo después del ataque.
La Guardia Civil, en la casa de la víctima en Cuevas del Agua, poco tiempo después del ataque. D. Arienza
Muerte de un ganadero

Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, clave para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas

El cuerpo del ganadero no presentaba signos evidentes de lucha, por lo que una de las hipótesis es que no tuvo posibilidad de defenderse del ataque

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:20

La autopsia realizada al cadáver de José Antonio Otero Toraño, 'Toño', no habría revelado la existencia de signos evidentes de lucha. El hombre, todo parece, que no pudo defenderse del ataque producido con un objeto contundente directamente a la cabeza. Una de las hipótesis que se plantea en la investigación es que pudiera tener sus capacidades volitivas mermadas debido a la ingesta de sustancias. Serán cruciales los resultados de los análisis toxicológicos de las muestras enviadas al laboratorio de Criminalística.

En el relato aportado por la cuñada del fallecido se recoge que el ataque se habría producido cuando el hombre estaba en el sofá y que le podrían haber puesto una manta por la cabeza para luego golpearle violentamente.

«Cuando bajé 'Toño' tenía la cara y la cabeza destrozada, pero seguía vivo, me cogía y me apretaba las manos, luego ya fue cuando se fue apagando poco a poco», relata Magdalena B.

Supuestamente, según la declaración de su pareja, fueron dos hombres que entraron encapuchados («uno de ellos llevaba perilla», especificó) y la emprendieron a golpes con el ganadero. Sin embargo, en los primeros análisis de las cámaras de seguridad de la zona no se habría detectado la presencia de dos personas que se pudieran ajustar a esa descripción a la hora en la que presuntamente mataron al ganadero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  9. 9 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  10. 10 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, clave para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas