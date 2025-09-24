Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís El individuo, que había consumido «drogas sintéticas en grandes cantidades», agredió a otros seis agentes antes de que pudieran reducirle

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:17

Le pateó la cabeza a un guardia civil tras empujarle y hacerle caer al suelo. Lesionó a otros seis agentes y tuvo que ser reducido entre varios efectivos para que los sanitarios pudieran inyectarle tranquilizantes. El joven que en agosto de 2023 protagonizó un grave incidente en Cangas de Onís, cuando se encontraba bajo los efectos «de drogas sintéticas en grandes cantidades», ha sido condenado a nueve meses de cárcel y al pago de una multa de aproximadamente 200 euros.

Las severas lesiones provocadas a uno de los guardias le llevó a ingresar en prisión provisional, por lo que ya cumplió la mayor parte de la condena. El juicio se celebró en un Penal de Oviedo y dio lugar a una sentencia de conformidad: el procesado aceptó los cargos que le atribuía el ministerio fiscal, que apreció las eximente incompleta de toxicomanía, así como la circunstancia atenuante de reparación del daño. Abonó la indemnización a los heridos antes de la celebración de la vista oral.

El incidente tuvo lugar la tarde del 20 de agosto de 2023 en la avenida de Covadonga de Cangas de Onís. El hombre se encontraba fuera de sí, muy alterado y causando molestias en la vía pública, por lo que intervino una patrulla de la Policía Local. Al ver la gravedad del asunto reclamaron la presencia de la Guardia Civil. «Se negaba a obedecer y a deponer su actitud y no paraba de gritar: 'Que venga la Policía de verdad'», señalaba la acusación pública.

En un momento dado le pegó un puñetazo en la cara a uno de los guardias, que le hizo caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra la esquina del edificio. Cayó al suelo y el agresor le pateó la cabeza violentamente, provocándole un severo traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que permanecer ingresado en el hospital. Otros seis agentes sufrieron policontusiones y también precisaron asistencia sanitaria. El atacante estaba bajo los efectos de drogas sintéticas «en grandes cantidades».