El Cine Colón, en Cangas de Onís. E. C.

Vox reclama al alcalde de Cangas de Onís que revierta la compra del Cine Colón «como manda la sentencia»

Ángel Tejuca anuncia que llevará al Ayuntamiento al juzgado para conseguir que cumpla el fallo judicial que anula la adquisición

E. C.

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:18

El grupo municipal de Vox en Cangas de Onís acusa al equipo de gobierno de «no cumplir una sentencia clara y firme que anula la ... compra del Cine Colón». Recuerda el portavoz de Vox en Cangas, Ángel Manuel Díaz Tejuca, que «en esa sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Oviedo falla con rotundidad el recurso contencioso administrativo interpuesto por Vox Cangas de Onís contra la compraventa del Cinematógrafo de Cangas de Onís 'Cine Colón' del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2024 por el Pleno del Ayuntamiento de Cangas, anulando la misma «por no ser conforme a Derecho»». Vox siempre ha rechazado la compra por haberse acordado en «un precio muy superior al de la tasación oficial».

