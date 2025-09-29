Vox reclama al alcalde de Cangas de Onís que revierta la compra del Cine Colón «como manda la sentencia»

El grupo municipal de Vox en Cangas de Onís acusa al equipo de gobierno de «no cumplir una sentencia clara y firme que anula la ... compra del Cine Colón». Recuerda el portavoz de Vox en Cangas, Ángel Manuel Díaz Tejuca, que «en esa sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Oviedo falla con rotundidad el recurso contencioso administrativo interpuesto por Vox Cangas de Onís contra la compraventa del Cinematógrafo de Cangas de Onís 'Cine Colón' del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2024 por el Pleno del Ayuntamiento de Cangas, anulando la misma «por no ser conforme a Derecho»». Vox siempre ha rechazado la compra por haberse acordado en «un precio muy superior al de la tasación oficial».

La sentencia, según indica Tejuca, «es «nítida, clara y diáfana» y anula la compraventa del Cine Colón. Sin embargo, el Ayuntamiento no recurrió ni pidió aclaraciones al juez». El edil asegura que el Consistorio intenta dar pasos que califica de «maniobras para eludir el cumplimiento de la meritada resolución judicial».

El fallo también recuerda, siempre según Tejuca, que «procede la estimación de la demanda y anular el acto impugnado por cuanto que carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin».

Además, Vox denuncia que se «han ejecutado obras en el interior del cine sin licencia de Patrimonio», lo que »agrava las irregularidades y la opacidad en todo el proceso. Por ello, el concejal de Vox anuncia que llevará el caso al juzgado «para que se obligue al Ayuntamiento a cumplir la resolución: instaremos la ejecución forzosa, en forma y dentro de plazo, y, de seguir la negativa al cumplimiento por el ayuntamiento, instaremos la imposición de multas coercitivas, ya, incluso, que se deduzca el oportuno testimonio al objeto de una eventual incoación a los efectos de depurar eventuales responsabilidades».

Finalmente, Vox aclara que «no se opone a la compra del Cine Colón siempre en las siguientes condiciones: legalmente, en beneficio de Cangas y por su justo valor.»