Guillermo Peláez: «Nos alegramos de que PP y Foro rectificaran y aprobaran nuestra propuesta de financiación»

Asturias ha logrado consensuar un frente común político frente al acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y Salvador Illa que abre la puerta a ... que Cataluña abandone el régimen común. Hasta aquí, todos de acuerdo. lo logró ayer tras casi cuatro horas de debate parlamentario divididos en dos plenos consecutivos y cuatro votaciones. Donde surgen las discrepancias es al analizar si el consenso ha sido posible gracias a la altura de miras de la bancada de la derecha, salvo Vox, que respaldó la propuesta de la bancada de la izquierda minutos después de que los grupos que conforman el Gobierno del Principado, PSOE y Convocatoria por Asturias, junto a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, rechazaran una propuesta similar firmada por PP, Vox y Foro.

«Hay que se honestos, el acuerdo se logra cuando hay verdadera intención de hacerlo. Y la proposición no de ley de la derecha no buscaba el consenso. Celebramos que ayer rectificaran». Así lo aseguró el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, del que es portavoz. Pelaéz resaltó que la propuesta ganadora «cumplía con los acuerdos de la Mesa de Concertación» mientras que la de la derecha «no buscaba el consenso, incluía dos cuestiones que lo ponen de manifiesto: obligaban a renunciar a la armonización fiscal y, por otra parte, daba por hecho cosas que no son reales ni aceptables».

En contra de este texto, defiende el consejero de Hacienda que la iniciativa de la izquierda «usa un lenguaje neutro y no incluía la armonización. Omitía aquello que podría suponer un obstáculo para el consenso». Una cuestión, la de la armonización que, recordó, «los grupos de la izquierda ya renunciaron a que apareciera en la posición conjunta de la Mesa de Financiación», en relación al acuerdo alcanzado en Asturias en 2020 que sirvió para la Declaración de Santiago de 2021, en la que Asturias logró el respaldo de otras siete comunidades: Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.

Mientras que defiende que «nosotros vamos a pelear por la armonización», afirma que el PP «quería colar de tapadillo su propuesta», que no es otra que «el Estado renuncie a todo el ejercicio de soberanía sobre los impuestos sobre la riqueza. Le interesa para poder eliminarlos en las comunidades donde gobierna».

Para zanjar cualquier debate, Guillermo Peláez sentencio que «sentimos respaldada en nuestra posición. Creo que Asturias tiene que tener voz propia en el acuerdo de financiación». De mano, es la primera comunidad en oficializar el frente común contra la cesión a Cataluña.