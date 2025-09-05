Palestina, migrantes y la quita de la deuda en un pleno del Día de Asturias más polémico que institucional La ceremonia en la Junta General con motivo del día de la comunidad se convierte en un debate político con exhibición de banderas y acusaciones cruzadas

Ana Moriyón Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:02

Si la institucionalidad se mide por la ausencia de polémica, el pleno celebrado ayer en la Junta con motivo del Día de Asturias rompió el guión. La sesión arrancó con los diputados de IU-Convocatoria por Asturies -incluido Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio- mostrando la bandera de Palestina en señal de condena por los ataques en la franja de Gaza, que secundaron en sus intervenciones también las portavoces del PSOE, Dolores Carcedo y la líder de Somos, Covadonga Tomé, esta última ataviada con un pañuelo palestino.

Por su parte, en la bancada popular se exhibió la bandera de Asturias tras la intervención de su líder, Álvaro Queipo, que centró su discurso en defender Covadonga y la Santina como «símbolos de Asturias» y afear al presidente del Principado su «falta de respeto» por ausentarse, por segundo año consecutivo, de la misa en el Real Sitio, así como por la decisión –que entiende política– de no emitir esta misa a través de la televisión pública.

Una defensa de la asturianía que, para los socialistas, no encaja con el rechazo por parte del PP a la reforma del Estatuto de Autonomía para implantar la oficialidad del asturiano. «No ha podido ser este año, pero, lejos de ser el fracaso que algunos aplauden, estaríamos más bien ante 'un éxito sin victoria', cuestiones que no se ganan en su momento pero sirven para dar más impulso a objetivos que acabarán lográndose. Cuestión de tiempo, compromiso y perseverancia. De eso saben los asturianistas, de eso sabe Asturias», declaró Carcedo, quien repasó los avances alcanzados frente al «ruido interesado de la antipolítica y la polarización».

La diputada socialista respondía así a las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, muy dura con el Gobierno regional por «utilizar el dinero público para su agenda política mientras abandona a familias y trabajadores» y que denunciaba que, mientras a los jóvenes asturianos «les dan un billete de ida, entregan un billete de llegada a más menas cuyo cuidado pagamos todos los asturianos». Contra este tipo de declaraciones cargó Covadonga Tomé, que utilizó su discurso para recordar a las víctimas de género y a los fallecidos en accidentes laborales, además de para dar la bienvenida a los menores migrantes recién llegados. Mientras que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, denunció los agravios del Gobierno central con Asturias en materia de infraestructuras, financiación y reparto de la quita.