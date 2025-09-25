Los partidos de Asturias debatirán 122 medidas, entre ellas si Gaza sufre una «masacre» o un «genocidio»

Diputados de todos los partidos salvo Vox secundando el minuto de silencio por el genocidio de Gaza, un momento vivido el miércoles a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé.

El debate de orientación política vivirá mañana su tercera y última sesión, consagrada a analizar las propuestas presentadas por cada formación para marcar el camino al Ejecutivo autonómico. En total se registraron 123 textos, siendo el más productivo el PP (38), seguido de Vox (29). En la izquierda los dos socios de gobierno (FSA e IU-Convocatoria) registraron de forma conjunta 18 (si bien una de ellas fue finalmente retirada), los socialistas dos en solitario e IU-Convocatoria ninguna. Hay además un texto que firman ambos partidos junto a Covadonga Tomé, lo que le convierte en el único con garantías ya de ser aprobado; se centra en el Huerna y llama a «impulsar acciones a todos los niveles, orientadas a consolidar la estrategia de supresión definitiva del peaje». Por su parte en solitario Tomé firma 18 propuestas y Foro Asturias 17.

Hay peticiones para reactivar la ZALIA, invertir en los geriátricos públicos, convocar más ayudas al medio rural. También habrá debate para definir el sufrimiento de la población civil palestina.

«La Junta General condena de manera categórica el genocidio perpetrado por el estado de Israel contra la población palestina», plantea la iniciativa registrada por los socialistas e IU-Convocatoria. Por contra los populares registraron un texto en el que manifiestan «su condena firme y rotunda a los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre de 2023» por Hamás, al tiempo que se «condena la masacre en Gaza».