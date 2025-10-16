Pilar Alegría, en Asturias: «La prioridad son los docentes»

Deva y Mateo han sido unos privilegiados. Estudiantes del IES La Ería han sido los únicos que hoy han podido hacerle preguntas a la ... ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en su breve visita a Asturias. Y han sido también los primeros en poder realizar una entrevista a la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo. Y además lo han hecho con seguridad y profesionalidad. Así que bien merecidos están los aplausos que se han llevado en el Congreso Nacional de Radio Escolar, que se celebran este 16 y 17 de octubre en Oviedo.

Unos 250 docentes de toda España se dan cita en esta tercera edición de un congreso que busca «promover el uso educativo de la radio escolar como medio para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes etapas educativas». La idea en estos dos días es compartir experiencias, también las de Asturias, donde casi dos centenares de centros recibieron formación. 80 de ellos participan en la plataforma Educastur Radio precisamente para eso, para compartir.

Pero, sin duda, el reclamo principal de la mañana era la entrevista que Mateo Fernández, de segundo de Bachillerato, y Deva Calvo, de segundo de la ESO, ambos locutores de Radio PerifERIA, del IES La Ería de Oviedo, iban a tener la oportunidad de hacer. Pilar Alegría, «mujer rural, que nació en un pueblo de 400 habitantes, casi 48 años, madre de un hijo, cuatro años al frente del Ministerio de Educación», así se ha definido ella misma, ha aprovechado la ocasión para mandar varios mensajes. El primero, la defensa de la LOMLOE, una ley a la que aún hay que dar tiempo, dice, pero de la que ya «se empiezan a ver los resultados positivos»

Pero si hay un mensaje que hoy ha querido dejar claro la ministra, y también la consejera, ha sido el dirigido al profesorado. Sabía Pilar Alegría que no estaba ante un público fácil, en una región que acogió a finales de curso movilizaciones docentes históricas, y en plena negociación estatal de cuestiones tan importantes como las ratios y la carga lectiva. Por eso, ha dicho, «la prioridad son los docentes», a quienes ha reconocido la «sobrecarga» que han tenido para la adaptación a la nueva ley.

Escuelines y Asturias Educa

También Eva Ledo tenía claro que ese era el mensaje necesario hoy. Más allá de hablar de Les Escuelines y del pacto Asturias Educa, que también lo ha hecho, por supuesto, ha insistido una y otra vez en el valor y el reconocimiento a los docentes. Incluso se ha dirigido a los estudiantes para que ellos también lo tengan en cuenta.

Aunque breve (el vuelo de la ministra ha sufrido un considerable retraso) durante la charla ha habido también tiempo para la emoción, para que Alegría recordara las tardes de fútbol radiado junto a su padre y para defender el poder de la radio escolar para desarrollar competencias fundamentales.