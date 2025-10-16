El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mateo y Deva, junto con Gema Merás, coordinadora de la radio de La Ería, entrevistan a la ministra Pilar Alegría y a la consejera Eva Ledo. Alex Piña

Pilar Alegría, en Asturias: «La prioridad son los docentes»

La ministra de Educación contesta a las preguntas de una radio escolar y hace un guiño a los profesores en plena negociación de ratios y horarios

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:31

Deva y Mateo han sido unos privilegiados. Estudiantes del IES La Ería han sido los únicos que hoy han podido hacerle preguntas a la ... ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en su breve visita a Asturias. Y han sido también los primeros en poder realizar una entrevista a la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo. Y además lo han hecho con seguridad y profesionalidad. Así que bien merecidos están los aplausos que se han llevado en el Congreso Nacional de Radio Escolar, que se celebran este 16 y 17 de octubre en Oviedo.

