El Gobierno bajará las ratios de las aulas en colegios de «especial complejidad social» El Ministerio de Educación plantea rebajar también la cifra en los grupos que tengan alumnado con Necesidades Educativas

Olga Esteban Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas educativas encaminadas a mejorar el sistema. Aunque algunas de las cuestiones ya estaban planteadas en Asturias, en el marco del acuerdo Asturias Educa, lo cierto es que tanto las comunidades autónomas como los sindicatos (con los que está negociando el Gobierno), están a la espera de que se concreten las medidas anunciadas.

Ahora, el ministerio ha dado un paso más en dos de los temas adelantados por Sánchez. Por un lado, se ha fijado que la reducción del horario lectivo de los maestros a 23 horas semanales se aplicará el próximo curso. Esto no modifica los planes de Asturias, donde precisamente se había acordado eso mismo con los sindicatos.

También se ha concretado algo más en cuanto a la reducción de ratios, uno de los objetivos fijados por el Gobierno. Según los planes iniciales que el Ministerio de Educación ha trasladado parece que se descarta una bajada general y se apuesta por la reducción de grupos en determinadas circunstancias. En concreto, en tres casos. En primer lugar, en los colegios e institutos «ubicados en zonas de especial complejidad social, o bien susceptibles de mejora de resultados educativos en cuanto a tasas de éxito, promoción, titulación y abandono escolar». En esos casos la reducción se aplicaría en Primaria, ESO y ciclos formativos tanto de grado Básico como de grado Medio.

Hay que tener en cuenta que circunstancias como estas ya se valoran en otros programas educativos, como el de refuerzo de matemáticas (que llega a los centros con peores resultados) o en el Proa +, programa de refuerzo educativo que llega a los centros con mayor porcentaje de alumno vulnerable y que tiene en cuenta otras características, como la ruralidad.

El Ministerio trabaja junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) «en el diseño de un índice propio para medir la vulnerabilidad socioeducativa del alumnado con el objetivo de detectar los centros donde la actuación sería más necesaria».

También se plantea reducir las ratios en los grupos de quinto y sexto de Primaria, primero y segundo de ESO, Formación Profesional de grado Básico y Bachillerato. Se considera que «los dos últimos cursos de educación Primaria y la transición entre esta etapa y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) son unos de los momentos más importantes de la historia escolar personal de nuestro alumnado y, por tanto, uno de los procesos que mayor atención y apoyo debe recibir». En FP de grado Básico se busca asegurar el éxito del alumnado y, en Bachillerato, se especifica que, «siendo una enseñanza curricularmente exigente, se imparte con frecuencia en aulas en las que se concentra un número elevado de alumnado, por lo que se menciona la dificultad de atender individualmente al alumno o alumna en tales circunstancias.

La tercera circunstancia será cuando haya alumnado con Necesidades Educativas Especiales, para asegurar la mejor atención para todos y ajustar la carga de trabajo del profesorado.

Como norma general se tratará de aplicar una reducción progresiva de ratios en todos los niveles.