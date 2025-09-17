Sánchez llevará a toda España medidas educativas que Asturias ya tiene en marcha La comunidad recuperó el horario lectivo en Secundaria, lo recuperará en Primaria el próximo curso y cuenta con una red pública y gratuita de 0 a 3 años

Olga Esteban Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025

Dice la Consejería de Educación del Principado que las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno están «en sintonía» con lo que Asturias está aplicando ya o en lo que está trabajando. Pero lo cierto es que se puede ir un paso más allá y afirmar que la comunidad lleva cierta ventaja sobre algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, con la universalización del ciclo de 0 a 3 o con la reducción del horario lectivo del profesorado.

Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de medidas obligatorias para todas las comunidades en el ámbito de la enseñanza, como la reducción del horario lectivo, la reducción de las ratios en los grupos escolares, el impulso de la escolarización del primer ciclo de Infantil... De todo ello, ha dicho el presidente del Gobierno, estaba hablando hace tiempo con los sindicatos y ha llegado el momento, asegura, de dar un paso al frente y convertirlo en ley.

El Gobierno del Principado de Asturias valora, como no podía ser de otro modo, «de manera positiva el anuncio realizado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia educativa, ya que considera que redunda en la calidad del sistema y también en su equidad, al establecer ayudas para familias con menos recursos». Las actuaciones presentadas por el presidente «van en la misma línea en la que se encuentra trabajando la Consejería de Educación del Principado, como son la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, la reducción de las horas lectivas del profesorado, y la disminución de la ratio de alumnado por aula y del papeleo».

Empecemos por las horas lectivas. Es una vieja reclamación del profesorado, que vio aumentar la carga de trabajo en la crisis económica de 2007. Hacía tiempo que venían reclamando recuperar las condiciones laborales y, en el caso del Principado, en Secundaria ya se había hecho. Esto es, los docentes de Secundaria asturianos ya tienen en vigor las 18 horas lectivas semanales que Sánchez hará obligatorias para todo el Estado el próximo curso.

En cuanto a la recuperación de las 23 horas lectivas para Primaria, precisamente estaba previsto aplicarlo el próximo curso, como parte de los acuerdos alcanzados entre el Principado y los sindicatos en septiembre de 2024. Una medida que supondrá un desembolso cercano a los 23,5 millones de euros y la contratación 486 nuevos profesionales. Si la medida nacional llega a tiempo, Asturias la aplicaría al mismo tiempo que el resto, aunque aquí ya estaba previsto.

Con respecto a la decisión de reducir el alumnado por aula, es otra vieja petición de los docentes y otro asunto que también se ha tratado en las negociaciones sindicales. En octubre de 2023, la consejería anunció la bajada progresiva a 23 alumnos por grupo desde primero de Primaria (ya estaba en vigor en Infantil). El gran pacto educativo Asturias Educa, firmado para finalizar con la huelga educativa del final de curso, contemplaba intensificar esa reducción, que en principio se iba a hacer de forma más paulatina. La previsión es que a finales de legislatura la medida ya beneficiará a la etapa de Secundaria.

En este sentido, Pedro Sánchez no ha concretado los plazos de las reducciones, por lo tanto está por ver si Asturias puede seguir con el plan previsto o debe acelerarlo.

Además, el presidente del Gobierno ha adelantado su intención de reducir la carga burocrática del profesorado. La consejera Eva Ledo ha recordado hoy que esa es una prioridad absoluta en Asturias, que no solo forma parte del mencionado pacto Asturias Educa sino que ayer mismo comentó de nuevo con los comités de direcciones. Ledo ha recordado algunas de las medidas concretas que se han puesto en marcha o se están estudiando como la aplicación para comunicar ausencias no justificadas a las familias o la creación de modelos de documentos.

Ciclo de 0 3

Pero si hay algo en lo que Asturias ha sido avanzadilla ha sido en la universalización del ciclo de 0 a 3 años, proyecto estrella del Gobierno asturiano. Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 175 millones de euros para garantizar la gratuidad de esta etapa, el primer ciclo de Infantil, en las familias con menos recursos,, lo que supone, en palabras de Ledo, un «espaldarazo para el proyecto de Les Escuelines/As Escolías». Recuerda la consejera que Asturias «es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha una red que conjuga tres características: es pública, autonómica y gratuita. La propia ministra del ramo, Pilar Alegría, lo conoció de primera mano en una visita al Principado organizada en marzo de 2024».

A falta de la concreción exacta de las medidas adelantadas hoy, Eva Ledo indica que «la decisión del Gobierno está dando respuesta a las necesidades del sistema educativo actual, que se está viendo tensionado por una serie de factores, como son la burocracia o el incremento del alumnado con necesidades educativas especiales en nuestras aulas».