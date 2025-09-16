El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajos para reparar la 'plantona' de Cogersa, muy avanzados ya. Jesús Manuel Pardo
Residuos en Asturias

El plan de Cogersa para privatizar la 'plantona', en riesgo por la falta de aliados

IU, Foro, Covadonga Tomé, UGT y CC OO se oponen al contrato de 96 millones para que la instalación tenga gestión privada. PP y Vox cargan contra el retraso en aclarar de dónde saldrán los 60 trabajadores que necesita la nave en dos meses

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:49

El tiempo apremia. Las obras para reparar la 'plantona', la nave más moderna del Consorcio de los residuos (Cogersa), están en su recta final. ... En noviembre la constructora culminará los remates y pedirá al ente que le presente a los operarios que van a emplearse en la instalación, al objeto de instruirles en su manejo y, juntos, ajustar y recalibrar la maquinaria. Quedan dos meses y todo está por definir.

