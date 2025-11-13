Las plantillas de los geriátricos privados de Asturias se movilizan

No lo firma ningún sindicato, sino que la convocatoria llega por 'Conjunto de Trabajadores'. Las plantillas de los geriátricos privados asturianos llaman a la movilización ... en defensa, aseguran, «de un convenio digno», que acabe «con la precariedad». Reclaman «condiciones dignas para todo el personal sanitario y no sanitario» que trabajan en los centros de mayores.

Para visibilizar la protesta, llaman a una concentración el próximo 20 de noviembre, a las 11 horas, ante la sede de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. En el suma y sigue de reivindicaciones aparecen «la mejora salarial y actualización de los pluses», «la reducción de la jornada anual», mejorar los ratios de personal, así como «reconocimiento de la categoría profesional», el plan de peligrosidad y «un calendario laboral previsible y zonas de descanso adecuadas».

La cita llegará después de la reunión que, precisamente, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, tendrá con los empresarios geriátricos privados. Con los que tiene comprometida la subida del precio que paga por concertar plazas en sus residencias. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el compromiso es incrementar en 11 millones el coste final, para subir el pago por plaza y día de 48 a 72 euros. El incremento llegará de la mano de un nuevo plan de concertación que debía entrar en vigor en el último trimestre de este año.