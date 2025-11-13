Las plantillas de los geriátricos privados de Asturias se movilizan
Han convocado una concentración para el próximo día 20 antes la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para exigir mejores condiciones laborales y salariales
Gijón
Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:01
No lo firma ningún sindicato, sino que la convocatoria llega por 'Conjunto de Trabajadores'. Las plantillas de los geriátricos privados asturianos llaman a la movilización ... en defensa, aseguran, «de un convenio digno», que acabe «con la precariedad». Reclaman «condiciones dignas para todo el personal sanitario y no sanitario» que trabajan en los centros de mayores.
Para visibilizar la protesta, llaman a una concentración el próximo 20 de noviembre, a las 11 horas, ante la sede de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. En el suma y sigue de reivindicaciones aparecen «la mejora salarial y actualización de los pluses», «la reducción de la jornada anual», mejorar los ratios de personal, así como «reconocimiento de la categoría profesional», el plan de peligrosidad y «un calendario laboral previsible y zonas de descanso adecuadas».
La cita llegará después de la reunión que, precisamente, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, tendrá con los empresarios geriátricos privados. Con los que tiene comprometida la subida del precio que paga por concertar plazas en sus residencias. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el compromiso es incrementar en 11 millones el coste final, para subir el pago por plaza y día de 48 a 72 euros. El incremento llegará de la mano de un nuevo plan de concertación que debía entrar en vigor en el último trimestre de este año.
