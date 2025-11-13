El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los carteles que han preparado los convocantes. E. C.

Las plantillas de los geriátricos privados de Asturias se movilizan

Han convocado una concentración para el próximo día 20 antes la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para exigir mejores condiciones laborales y salariales

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

No lo firma ningún sindicato, sino que la convocatoria llega por 'Conjunto de Trabajadores'. Las plantillas de los geriátricos privados asturianos llaman a la movilización ... en defensa, aseguran, «de un convenio digno», que acabe «con la precariedad». Reclaman «condiciones dignas para todo el personal sanitario y no sanitario» que trabajan en los centros de mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  9. 9 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las plantillas de los geriátricos privados de Asturias se movilizan

Las plantillas de los geriátricos privados de Asturias se movilizan